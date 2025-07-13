210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ

Образование
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Основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% – на русском, 149 человек – на английском языке, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз.

По итогам тестирования пороговый балл набрали около 161 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов. Наивысший результат 140 баллов набрал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области на первой неделе проведения ЕНТ. 598 человек набрали свыше 130 баллов.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 681 абитуриент с ООП.

Отметим, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 92 тысяч заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 104 уникальных тестовых заданий. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

В период проведения ЕНТ зафиксировано 711 нарушений. Наиболее частыми стали попытки пронести запрещенные устройства – смартфоны, смарт-часы, микронаушники и шпаргалки. По этим основаниям тестирование не смогли пройти 326 абитуриентов. Во время самого теста из аудиторий были удалены 380 участников, результаты которых также были аннулированы. Дополнительно, после просмотра видеозаписей, были аннулированы результаты еще 5 человек.

Анализ видеозаписей продолжится до 31 октября текущего года. Это позволит обеспечить честность и объективность результатов для всех участников.

Министерство науки и высшего образования РК благодарит абитуриентов за ответственное отношение к процедуре тестирования и желает им успехов на следующем этапе – поступлении в вузы страны.

#экзамен #ЕНТ #абитуриенты

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