22-летнюю модель из Башкортостана признали самой красивой девушкой Азии

Илюза Исяндавлетова завоевала главную корону конкурса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 74.ru

Фото: instagram.com/issa.izza_/

22-летняя Илюза Исяндавлетова родом из башкирского города Сибая выиграла главную корону конкурса красоты «Мисс Азия», который прошел в Индии, сообщают наши коллеги из UFA1.RU.

— Я не могу в это поверить, — призналась победительница.

Девушка — выпускница Башкирского государственного педагогического университета. Ранее она уже завоевала титулы «Мисс Республика — 2021», «Мисс Уфа — 2020», «1-я вице-Мисс Азия — Сибирь — 2021», Miss Continental Russia — 2021 и другие. Сейчас Илюза работает в агентстве Luna Models.

— Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй, — написала Илюза в соцсетях.

Ее главными конкурентками стали участницы из Непала. Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов.