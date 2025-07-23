Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет с 10 по 14 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

При подаче заявления, тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ.

Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты, желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

Стоит отметить, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов.