26 человек определены ответственными за гибель шахтеров "АрселорМиттал Темиртау"

Среди тех, кто ответственен за гибель горняков – руководители и инженерно-технические работники шахты имени Ленина, директор угольного департамента Арман Калыков и гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Фото: ekaraganda.kz

Завершилось расследование причин аварии на шахте имени Ленина, которая произошла три недели назад. Его итоги озвучил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он констатировал, что трагедия, оборвавшая жизни пятерых бурильщиков, произошла по вине стихии, над которой человек не властен.

"Авария на шахте имени Ленина произошла из-за внезапного газодинамического явления. Оно связано с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из пробуренных дренажных скважин при вскрытии особого выбросного пласта Д-6, - сказал министр по ЧС Юрий Ильин. – Искра привела к воспламенению. Она возникла в результате трения буровой штанги об элемент металлического крепежа.

Кроме того, министр констатировал "отсутствие должного контроля над производством работ". А все из-за того, что на шахте имени Ленина не хватает инженерно-технического персонала. Правительственная комиссия установила, что в службе прогноза выбросов не хватает горных мастеров: их 13, хотя по нормативам должно быть 25. Не хватает и подземных электрослесарей. Фактически их 16, когда необходимо не менее 25.

"Это не позволило нормально контролировать датчики газовой защиты, - продолжил Юрий Ильин. – Бурение скважин велось без пылеподавления, что привело к скоплению легковоспламеняющейся угольной пыли".

Министр отметил, что к нехватке инженерно-технических кадров привела политика экономии, которую проводит компания "АрселорМиттал Темиртау". Но нельзя исключать и человеческий фактор. Иногда горняки, переоценивая свой опыт, игнорируют правила техники безопасности. Бывает, что они берут в забой мобильные телефоны, чтобы снять, к примеру, как бурят газодренажные скважины. А это опасно. Ведь из-за смартфона может возникнуть искра, которая при повышенном содержании метана станет причиной взрыва.

"По итогам расследования правительственная комиссия установила: вина работников – 0%, вина работодателя – 100%", - заключил министр по ЧС.

Определен круг ответственных лиц, которые допустили нарушение трудового законодательства. Всего их 26 человек.

Среди тех, кто ответственен за гибель горняков – руководители и инженерно-технические работники шахты имени Ленина, директор угольного департамента Арман Калыков и гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир. Понесут ли они наказание, станет известно в суде. А пока департамент полиции Карагандинской области будет проводить свое расследование.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы, добавил глава МЧС.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».