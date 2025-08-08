С начала 2025 года 267,2 тыс. граждан, из которых порядка 45,2 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда

Всего на платформе зарегистрировались 809,8 тыс. казахстанцев, из которых 311,1 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия Платформы прошли 678,1 тыс. человек.

"Из 45,2 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 12,4 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Туркестанской, Кызылординской, Костанайской областей и города Шымкент. С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 340 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки", - говорится в сообщении.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в июле стали «Твой карьерный старт: как использовать «Электронную биржу труда», «Кассир», «Страховой агент», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении», «Построение отдела продаж в отеле».

Как сообщалось ранее, платформа создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

По всем вопросам регистрации и работы на платформе можно обратиться к сотрудникам АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 888).