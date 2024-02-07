28 нелегалов из Африки выявили в Алматы

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28 нелегалов из стран африканского континента выявлены в Алматы - таков результат целевой отработки, проведенной миграционной службой мегаполиса минувшим днем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Отмечается, что мигранты обнаружены на различных объектах города.

– В результате 16 иностранцев, не имевших документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам стран Африканского континента решается вопрос о принудительной депортации из Казахстана. Кроме того, проводятся установочные мероприятия на предмет выявления других нарушений законодательства РК в сфере миграции населения, – рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Также сообщалось о задержании 40 граждан Узбекистана на территории мусорного полигона в Илийском районе.