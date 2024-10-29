29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Сегодня во всем мире отмечается World Stroke Day, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

История этого события начинается в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) объявила инсульт глобальной эпидемией.

Инсульт занимает одно из ведущих мест в мире по заболеваемости, смертности и инвалидности. Масштаб проблемы для Казахстана трудно переоценить: ежегодно более 40 тысяч человек переносят инсульт, а в 2023 году этот показатель вырос до 45 тысяч.

Более половины перенесших инсульт становятся инвалидами, и практически все они нуждаются в посторонней помощи. Для того чтобы снизить риск инсульта, население должно знать и понимать факторы риска, а также методы профилактики.

Основные причины возникновения инсульта включают повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, низкую физическую активность, ожирение, курение, мерцательную аритмию и другие заболевания.

Очень важно распознавать первые признаки инсульта и помнить, что специфическая медицинская помощь наиболее эффективна в так называемое «терапевтическое окно» — первые 4,5 часа с момента появления симптомов.

Как распознать распознавать первые признаки инсульта и своевременно вызывать скорую помощь?

Face – лицо, которое опускается или сползает на одну сторону (онемение). Человек не может улыбнуться.

Arms – слабость в одной руке (появление мышечной слабости), рука падает, как плеть.