3-месячная девочка убита в Жаркенте – СМИ

Страшная трагедия произошла 10 января в городе Жаркенте – зарезали 3-месячную девочку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в Департаменте полиции Жетысуской области, по факту нанесения ножевых ранений новорожденному ребенку в Жаркенте начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство» с назначением необходимых экспертиз.

Уголовное дело взято на особый контроль областным ДП, подчеркнули в ведомстве.

Иная информация не разглашается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК.