300 электросамокатов помещены на штрафстоянку в Шымкенте

Закон и Порядок
86

 По словам полицейских, горожане все чаще жалуются на хаотично брошенные на улицах самокаты

Фото: Polisia.kz

Только за прошедшую неделю в Шымкенте на штрафстоянку доставлено около 300 электросамокатов, оставленных пользователями прямо посреди улиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

 По словам полицейских, горожане все чаще жалуются на хаотично брошенные самокаты, мешающие движению транспорта и пешеходов. Стражи порядка продолжают проводить регулярные рейды в целях предотвращения аварийных ситуаций и выявляют нарушения правил пользования электросамокатами.

Сотрудники полиции подчеркивают, что безопасность пешеходов и водителей остается приоритетом, и призывают граждан более ответственно относиться к использованию самокатов.
 

#Шымкент #самокаты

