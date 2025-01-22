305 тысяч тенге получил житель ВКО за помощь в борьбе с наркотиками

Житель Восточно-Казахстанской области предоставил информацию о распространении наркотиков, что помогло задержать преступника и изъять партию синтетических веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе поступил первый сигнал о факте распространения наркотиков. По результатам проведенных мероприятий установлен гражданин, у которого изъято более 60 грамм синтетических наркотиков, являющихся психотропным веществом α-пирролидиновалерофенон от (α-PVP).

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. За полученную информацию сообщившему лицу выплатили поощрение в размере 305 тысяч тенге.

Напомним, реализация пилотного проекта «STOP наркотик!» осуществляется на основании 4-х стороннего Меморандума, заключенного между прокуратурой, департаментом полиции, акиматом области и фондом «Парыз» в соответствии с нормами действующего законодательства.

Жителей и гостей Восточно-Казахстанской области призывают сообщать о подобных фактах по телефону: 8-771-659-53-22 или на канал «102».

Конфиденциальность и безопасность обратившимся гарантирована.