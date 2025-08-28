Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние два с половиной года было ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека, вовлеченных в их работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Как уточняется, внутри страны факты незаконного гемблинга сведены к нулю. Однако сейчас основная угроза исходит от онлайн-казино, зарегистрированных за рубежом. Они настойчиво вовлекают граждан РК, превращая их в объекты манипуляций и жертв лудомании. При этом их деятельность на территории Казахстана полностью запрещена Законом «Об игорном бизнесе». В ответ на это с начала года заблокировано более 17 тыс. ссылок, в основном так называемых зеркал 34 зарубежных площадок.

Особую тревогу вызывает поддержка онлайн-платформ со стороны отечественных платежных организаций, обеспечивающих пополнение депозитов и кэшаутов (снятие денег). Был уже установлен ряд таких финансовых «посредников». В отношении них АФМ начнет разбираться более детально в ближайшее время.

«Простота доступа, отсутствие верификации и низкие ставки делают онлайн-казино особенно опасными. Подрастающее поколение легко втягивается в игры, рискуя сформировать раннюю и тяжелую игровую зависимость, провоцирует другие потребности – алкоголизм и наркопотребление. В целом деятельность онлайн-казино во многом базируется на преступных доходах, фактически являющихся «грязными деньгами» от наркобизнеса, вымогательства и финансовых махинаций», – отмечают в АФМ.

Кроме того, ради новых «клиентов» их владельцы используют отечественных блогеров-миллионников, которые в погоне за легкой наживой загоняют доверчивых граждан в финансовый капкан.

«С начала года сотрудники АФМ установили 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие. Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), а материалы в отношении 23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер», – сообщили в агентстве.

Показательно, что многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом. Так, казахстанский хип-хоп исполнитель Baller (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года 5 раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.

В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс. подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино. Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза.

Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном Telegram-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх. Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и других стран.

Аналогично, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге. Нургазы Токтаров (Nakonay Qarapaiym) организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино. Почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.

При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины. Мариям Кулжабаева за обычные сторисы на странице с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс. тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы. К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.

Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи. Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.

«Учитывая данные обстоятельства, АФМ будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 УК РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид. При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента», – говорится в тексте обращения АФМ.

Там же призвали отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками.