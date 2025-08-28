34 казахстанских блогера подозреваются в рекламе азартных игр

Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

В АФМ проинформировали о результатах работы по пресечению незаконной игорной деятельности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние два с половиной года было ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека, вовлеченных в их работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Как уточняется, внутри страны факты незаконного гемблинга сведены к нулю. Однако сейчас основная угроза исходит от онлайн-казино, зарегистрированных за рубежом. Они настойчиво вовлекают граждан РК, превращая их в объекты манипуляций и жертв лудомании. При этом их деятельность на территории Казахстана полностью запрещена Законом «Об игорном бизнесе». В ответ на это с начала года заблокировано более 17 тыс. ссылок, в основном так называемых зеркал 34 зарубежных площадок.

Особую тревогу вызывает поддержка онлайн-платформ со стороны отечественных платежных организаций, обеспечивающих пополнение депозитов и кэшаутов (снятие денег). Был уже установлен ряд таких финансовых «посредников». В отношении них АФМ начнет разбираться более детально в ближайшее время.

«Простота доступа, отсутствие верификации и низкие ставки делают онлайн-казино особенно опасными. Подрастающее поколение легко втягивается в игры, рискуя сформировать раннюю и тяжелую игровую зависимость, провоцирует другие потребности – алкоголизм и наркопотребление. В целом деятельность онлайн-казино во многом базируется на преступных доходах, фактически являющихся «грязными деньгами» от наркобизнеса, вымогательства и финансовых махинаций», – отмечают в АФМ.

Кроме того, ради новых «клиентов» их владельцы используют отечественных блогеров-миллионников, которые в погоне за легкой наживой загоняют доверчивых граждан в финансовый капкан.

«С начала года сотрудники АФМ установили 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие. Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), а материалы в отношении 23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер», – сообщили в агентстве.

Показательно, что многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом. Так, казахстанский хип-хоп исполнитель Baller (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года 5 раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.

В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс. подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино. Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза.

Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном Telegram-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх. Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и других стран.

Аналогично, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге. Нургазы Токтаров (Nakonay Qarapaiym) организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино. Почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.

При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины. Мариям Кулжабаева за обычные сторисы на странице с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс. тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы. К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.

Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи. Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.

«Учитывая данные обстоятельства, АФМ будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 УК РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид. При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента», – говорится в тексте обращения АФМ.

Там же призвали отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками.

#АФМ #реклама #блогеры #азартные игры

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Первостепенная необходимость
Строительство идет по графику
Голосом сердца
Новые вызовы – новые решения
Символ политического обновления
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Формирование правового мышления
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
О чем расскажут старинные карты
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

В Жетісу 20 предприятий незаконно экспортировали рыбу в стр…
Представители Конституционного суда встретились с журналист…
Подростков задержали за хулиганство с LED-экраном в столице
Контрафактные сигареты на 1,5 млрд тенге уничтожили в облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]