34 казахстанца лишились жилья из-за недобросовестных застройщиков в ЗКО

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Доверчивые граждане вложили деньги в строительство таунхаусов  

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным судов ЗКО, в Уральском горсуде рассмотрено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых, которые за четыре года собрали с граждан республики почти полмиллиарда тенге, при этом не выполнили свои обязательства по строительству домов, сообщает Kazpravda.kz

34 пострадавших продали имеющееся жилье, проживая на съемных квартирах, вложили эти денежные средства в строительство таунхаусов.

Однако застройщики стройку после получения денег по разным адресам не начали либо не завершили строительно-монтажные работы.

Для привлечения средств подсудимые разместили в соцсетях и различных интернет-платформах объявление о строительстве таунхаусов.

«Выдавая себя за успешных предпринимателей, они предлагали услуги по реализации проектов, хотя на самом деле не имели ни земельных участков, ни разрешительных документов, ни реальных возможностей. Они получали деньги от заказчиков, убеждая их в надежности заключенных договоров. Застройщики обещали построить в общей сложности несколько жилых комплексов на деньги дольщиков, но вместо этого завладели около 500 млн тенге и объекты не возвели», – говорится в официальном сообщении.

Мошенничество было обнаружено после многочисленных жалоб во все инстанции пострадавших, которые не смогли получить свои квартиры ни в указанные в договорах строительного подряда сроки, ни позднее.

Подсудимые не признали свою вину, утверждая, что их отношения с потерпевшими носили гражданско-правовой характер.

«Суд первой инстанции признал застройщиков виновными в мошенничестве и приговорил их к длительным срокам лишения свободы (7 и 6 лет соответственно), а также постановил возместить ущерб пострадавшим. Апелляция, признав их вину доказанной, квалификацию деяния верной, гражданские иски потерпевших разрешенными правильно, с учетом ст.55 ч.2 УК при наличии смягчающего и отсутствии отягчающих обстоятельств снизил одному осужденному наказание с 7 до 6 лет 8 месяцев лишения свободы», – пишут в распространенном пресс-релизе .

Приговор суда вступил в законную силу.

#ЗКО #суд #застройщики #казахстанцы

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