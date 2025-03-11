366 девочек родились 8 марта в Казахстане

Всего в стране в этот день на свет появилось 769 детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минздрава, в праздничный день 8 марта в Казахстане акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764 родов, сообщает Kazpravda.kz

Всего на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика, также 5 двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта.

Самое большое количество новорожденных родилось в Туркестанской области, где отметили рождение 126 деток, на втором месте Алматы - 76 малышей, Шымкент – 71 и в столице республики отметили пополнение 65 семей.

Ранее стало известно, что младенец-гигант появился на свет 15 января в перинатальном центре Рудненской городской многопрофильной больницы. Его вес при рождении - 5 900 г, рост 59 см.