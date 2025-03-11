366 девочек родились 8 марта в Казахстане

Общество
20
Дана Аменова
корреспондент

Всего в стране в этот день на свет появилось 769 детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минздрава, в праздничный день 8 марта в Казахстане акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764 родов, сообщает Kazpravda.kz

Всего на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика, также 5 двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта.

Самое большое количество новорожденных родилось в Туркестанской области, где отметили рождение 126 деток, на втором месте Алматы - 76 малышей, Шымкент – 71 и в столице республики отметили пополнение 65 семей.

Ранее стало известно, что младенец-гигант появился на свет 15 января в перинатальном центре Рудненской городской многопрофильной больницы. Его вес при рождении - 5 900 г, рост 59 см. 

#праздник #рождение #новорожденные #девочки #8 марта

Популярное

Все
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодежном Кубке мира
Бектенов поручил разработать Концепцию создания наукоградов
Грабителя задержали в Астане
Жители Жаркента ощутили ночью землетрясение
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
Премьер: За шесть лет финансирование науки в РК выросло в 6 раз
Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте
В США запустили приложение для самостоятельной депортации мигрантов
Госслужащих уволили за азартные игры в СКО
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам господдержки
Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале
Токаев принял нового акима
Стажировки, жилье и гранты: как Казахстан поддерживает молодых ученых
Сколько дней будут отдыхать на каникулах казахстанские школьники
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Особому городу – особый статус
Путь творчества – путь новаторства
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Чтобы хищения стали невозможными
Сто спасенных жизней
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Объединить усилия
Время людей труда
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

График рабочего времени должен отвечать запросам населения …
Долгожительницу поздравили в Мангистауской области
Сход снега и падение сосулек: МЧС напомнило меры безопаснос…
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]