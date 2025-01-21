Ребенок весом почти 6 кг родился в Костанайской области

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Это второй ребенок у жительницы Житикары

Фото: instagram.com/gorbol_rud/

Младенец-гигант появился на свет 15 января в перинатальном центре Рудненской городской многопрофильной больницы. Его вес при рождении - 5 900 г, рост 59 см, сообщает Kazpravda.kz 

Мальчика назвали Елизар. Он и его мама Алёна Дизина чувствуют себя хорошо. Родоразрешение проходило оперативным путем. Новорожденный сейчас на грудном вскармливании, в основном спит, кушает и набирается сил перед выпиской, сообщается в Instagram горбольницы.

Алёну на сроке 40 недель беременности направили в перинатальный центр Рудного из Житикаринской районной больницы.

«Мне говорили, что у меня крупный плод, но уже здесь, в Рудном, выяснилось, что ребенок весит гораздо больше 5 килограммов. Конечно, я удивилась, и здесь все кругом удивляются. Моя старшая дочь при рождении весила 3,5 кг, как обычный новорожденный, первые роды прошли естественным путем. С сыном провели кесарево сечение, но сейчас все в порядке, теперь хотим домой», – поделилась мама новорожденного богатыря.

Операцию провела акушер-гинеколог отделения патологии беременности ПЦ РГМБ Аякоз Сыдыкбаева, ей ассистировал доктор Дидар Шамуратов и резидент Асем Бактибаева.

«В Житикаре коллеги ставили под вопрос многоводие и вес плода определили в 5 килограммов, что уже считается плодом-гигантом. Наш врач УЗИ поставила вес 5 700 г, несколько раз сверялась, перепроверяла. Аппарат УЗИ может давать погрешность в 600-700 граммов, но все равно было принято решение планово прооперировать пациентку, чтобы избежать травматизации и матери, и ребенка. Нельзя было рисковать. Мамочка боялась, переживала, но вела себя спокойно, сдержанно, доверилась нам. К счастью, операция прошла благополучно. Ребенок в реанимации не нуждался, мы провели обследование - уровень сахара в норме, как и у мамы. При беременности она не страдала сахарным диабетом, только были отеки, иногда повышалось артериальное давление», – говорит доктор Аякоз Сыдыкбаева.

Также медик добавила, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Она работает не так давно, и в ее практике такой крупный новорожденный впервые. Он занимает всю люльку, по размерам, конечно, отличается от остальных малышей, будто через пару недель уже заговорит, отметили в больнице.

#ребенок #Рудный #рождение

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