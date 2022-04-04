Ситуация в Украине может перерасти в стадию «замороженного» конфликта

Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Украине принес предварительные результаты, которые эксперты оценивают как переход к стадии многолетнего «замороженного» конфликта.

40 ДНЕЙ

Военные действия на территории Украины, начавшиеся 24 февраля, идут уже сороковой день. По данным ООН, гуманитарная ситуация в стране оценивается как катастрофическая и продолжает ухудшаться.

– Число детей, покинувших свои дома, продолжает расти, и мы должны помнить о том, что каждый из них нуждается в защите, образовании, безопасности и поддержке, – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным ЮНИСЕФ и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), дети составляют половину всех беженцев из Украины. 1,1 млн из них прибыли в Польшу, еще сотни тысяч приняли Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чехия. По оценкам Детского фонда ООН, число несовершеннолетних внутренних вынужденных переселенцев составляет 2,5 млн.

В связи с формированием мощных миграционных потоков, в которые вовлечены дети, ЮНИСЕФ

вновь предупреждает об угрозе со стороны преступных организаций, занимающихся торговлей людьми. Чтобы защитить маленьких вынужденных мигрантов от злоумышленников, учреждения ООН объединяют усилия с правительствами и представителями гражданского общества в странах транзита и прибытия беженцев.

В частности, увеличено чис­ло так называемых «голубых точек» – центров оказания помощи семьям с детьми. Такие объекты уже есть в Молдове, Румынии и Словакии. В них беженцам предос­тавляются питание, место для безопасного отдыха, правовые консультации. Также сотрудники центров обязаны выявлять детей, которые едут без сопровождения взрослых.

Продолжается оказание гуманитарной помощи Украине со стороны международных организаций. В частности, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) доставляет продукты в украинские города. Цель организации – оказать поддерж­ку как можно большему числу постра­давших.

– Наш план состоит в том, чтобы постоянно наращивать поддержку мирных жителей. В ближайшие недели и месяцы мы надеемся охватить помощью не менее трех миллионов украинцев, – сообщил представитель ВПП Томсон Фири.

Всемирная продовольственная программа ООН уже подготовила для распределения в Украине и соседних странах, которые принимают беженцев, около 40 тыс. тонн продуктов питания, пшеничной муки и продовольственных пайков. В свою очередь агентство ООН по делам беженцев планирует оказать поддержку 300 тыс. просителей убежища за пределами Украины.

Международный резонанс и широкую поддержку получила акция в поддержку украинцев, организованная звездами футбола. Шестеро спортсменов, из которых трое сами в прошлом являлись беженцами, объявили о совместной кампании с Управлением ООН по делам беженцев (УВКБ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). Они открыли сбор средств для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Инициативу назвали «Футбол для Украины». Три участника, которые в прошлом были беженцами, – это Посол доброй воли УВКБ, игрок ФК «Бавария» Альфонсо Дэвис, первый сирийский беженец, играющий в Бундеслиге, Махмуд Дахуд («Боруссия», Дортмунд) и вратарь английского ФК «Эвертон», в прошлом – беженец из Боснии Асмир Бегович. К кампании также присоединились защитница «Манчестер Сити» и лучшая футболистка 2020 года по версии ФИФА Люси Бронз, первая женщина, получившая «Золотой мяч», Ада Хегерберг из «Олимпик Лион» и обладатель кубка чемпионата мира в составе сборной Испании Хуан Мата, играющий сейчас за «Манчестер Юнайтед».

Игроки призывают болельщиков объединиться в одну команду и поддержать людей, покинувших дома из-за войны в Украине. Для сбора пожертвований открыт специальный сайт football4ukraine.org

– Совместная кампания «Футбол для Украины» объединяет опыт УВКБ в защите семей беженцев и опыт ВПП в спасении жизней в зонах конфликтов, – отметил, комментируя начало акции, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. – Нас вдохновляет реакция футбольных болельщиков из разных стран, которые выражают поддержку людям, пострадавшим от конфликта в Украине. Никто не выбирает стать беженцем. Беженцы – из Украины и других стран – оказываются в ужасных обстоятельствах, они вынуждены спасать свои жизни. Каждый из нас может внести свою лепту и поддержать эту кампанию.

Пожертвования в рамках кампании «Футбол для Украины» будут распределены между двумя организациями и пойдут на закупку продовольствия, предоставление жилья, психосоциальной поддержки и финансовой помощи.

Одновременно с необходимостью поддержки миллионов людей, пострадавших от военных действий, международные организации отмечают, что при обстрелах уничтожается уникальное историческое и культурное наследие Украины, имеющее глобальное значение. По оценкам ЮНЕСКО, десятки церквей, исторических мест и музеев были повреждены или разрушены в ходе вооруженных столкновений.

Как сообщил заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне на пресс-конференции в ООН, в первый предварительный список полностью или частично повреж­денных объектов культурного наследия в Украине включены 29 культовых сооружений, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника.

ПОДДЕРЖКА

БРАТСКОГО НАРОДА

Казахстанцы продолжают оказывать помощь пострадавшим от военных действий жителям Украины. По информации украинского посольства в Казахстане, в конце марта – начале апреля планировалась отправка трех грузовиков с гуманитарной по­мощью, собранной неравнодушными казахстанцами. Общий объем груза – около 45 тонн. В фурах – продукты питания, одеж­да, одеяла, подгузники, детские молочные смеси, средства гигиены и другие предметы и продукты первой необходимости. Марш­рут грузовиков пройдет через несколько стран, прежде чем достигнет украинской границы.

В одном из интервью Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский рассказал, что в посольство в Нур-Султане приходят тысячи человек, из них около ста работают как постоянные волонтеры при сборе, сортировке и упаковке гуманитарной помощи. Также волонтерские организации занимаются сбором помощи от казахстанцев в разных регионах страны, затем доставляют груз в столицу или в Алматы.

Ранее в Украину было направлено около 100 тонн гуманитарных грузов по земле и авиарейсами. Все это – помощь, собранная жителями Казахстана, помимо грузов и медикаментов, предос­тавленных Правительством РК в качестве официальной гуманитарной помощи.

– Я хотел бы отметить вашего посла Дархана Калетаева, который недавно стал орденоносцем (посол РК в Украине Дархан Калетаев 17 марта награжден орденом «Барыс» ІІІ степени. – Ред.). У нас с Дарханом Амановичем были разные периоды в двусторонних отношениях, но сейчас буквально я готов его обнять, поцеловать. Он 12 суток просидел под обстрелами в Кие­ве. Более того, казахстанское посольство находится рядом с телевышкой, в которую ударила ракета. Он организовал эвакуа­цию, ни один казахстанец не пострадал. Сейчас он во Львове, и я уверен, что, если нужно, он бы вернулся в Киев. Он храбрый, настоящий батыр, – заявил Петр Врублевский в интервью изданию Vlast.kz.

Казахстанские дипломаты, работающие и сегодня в Украине, провели огромную работу и продолжают помогать гражданам РК, желающим вернуться на родину из зоны боевых действий.

По информации посольства Казахстана в Украине, 28 марта из аэропорта Катовице в Алматы вылетел седьмой репатриационный рейс с 53 пассажирами на борту. Таким образом, по данным Министерства иностранных дел РК, из Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись репатриационными самолетами.

«В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке», – говорится в материале, опубликованном на официальном Telegram-канале посольства.

В субботу в Караганду вернулись семь дальнобойщиков, которые провели в Украине больше месяца из-за боевых действий. Водители находились в трех разных регионах, в городах Харькове, Бердянске и Днепре. Для их эвакуации была создана экстренная группа, в которую входили консулы и посол Казахстана в Украине, представители МИД РК, управления пассажирского транспорта Карагандинской области, транспортной инспекции. Удалось разработать маршрут через Польшу, Беларусь, Россию в Казахстан, создать «зеленый коридор» для проезда автомашин. Водители благополучно вернулись домой.

осторожный оптимизм

Мирные переговоры сторон военного конфликта в Украине продолжаются уже больше месяца. Первые три раунда прошли офлайн на территории Беларуси, затем 10 марта состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в рамках дипломатического форума в турецкой Анталье. Далее переговорный процесс продолжился в онлайн-формате по видеоконференцсвязи.

Следующая очная встреча делегаций двух стран состоялась 29 марта в Стамбуле. Тогда, по данным разных источников, были достигнуты предварительные договоренности о нейтральном внеблоковом и безъядерном статусе Украины, запрете на иностранные военные базы и отказе от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений на территории страны. Также – об отказе от разработки и производства в Украине оружия массового поражения, о создании системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины.

Переговоры продолжаются в формате видеоконференций.

Казахстанские эксперты высказывают предположения о возможном «замораживании» российско-украинского конф­ликта.

– Спустя месяц боевых действий и массированной бомбардировки украинских городов российская сторона заявила об отсутствии намерения брать Киев, объявив о планах по защите Донецкой и Луганской областей. Таковы и предварительные итоги раунда переговоров в Стамбуле, согласно которым российские Вооруженные силы покидают ряд областей, а в отношении перспектив Крымского полуострова будет инициирован затяжной пятнадцатилетний процесс. Что в совокупности имеет все признаки поиска модуса «замораживания» конфликта на длительный срок, – считает директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог Талгат Калиев.

В свою очередь эксперт Инс­титута мировой экономики и политики Лидия Пархомчик отметила, что оптимизм по поводу способности сторон конфликта прийти к какому-то компромиссу может быть только очень осторожным.

– Благодаря продолжению очных встреч делегаций создаются условия для заключения соглашения о перемирии, – считает эксперт. – К положительным результатам переговоров можно отнести заявление российского Министерства обороны о кардинальном сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Однако расценивать подобное решение Москвы как реальный шаг к прекращению огня все же преждевременно. Отвод части войск с киевского направления не предполагал снижения активности на других линиях фронта.

Она подчеркнула, что сторонам пока не удалось продвинуться по вопросам Крыма и Донбасса.

– Примечательно, что российская сторона позже заявила, что гарантии безопасности должны распространяться не только на Украину, но также на Россию и другие страны Европы. Попытка адаптировать договор с украинской стороной под аналог соглашений общеевропейской безопасности может вызвать неоднозначную реакцию у стран Запада, – считает Лидия Пархомчик.

Тем не менее, по ее мнению, подобное соглашение так или иначе станет отправной точкой для формирования новой системы гарантий безопасности в Европе. Возвращение Украины к курсу на внеблоковый статус серьезно повлияет на риторику региональных игроков.