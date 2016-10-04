4 октября 1582 года папа римский Григорий XIII ввел в католических странах григорианский календарь взамен прежнего юлианского, передает Kazpravda.kz
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Суть реформы папы Григория XIII – убрать 10 суток из-за накопленных ошибок в летосчислении по юлианскому календарю, из-за которых была потеряна прямая связь с природными явлениями. Таким образом, после 4 октября наступает 15 октября, при этом счет дней сохраняется: 4-е число было пятницей, 15-е стало субботой. Вместе с тем некоторые високосные годы были упразднены, а именно: круглые с 2 нулями, номер которых не делится на 400 – 1600 и 2000 годы были високосными, а 1900 – нет.
Разница в 10 дней между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов (в григорианском календаре завершающий год века, если он не делится на 400, не является високосным) и в XXI веке составляет 13 дней.
В то же время григорианский календарь также накапливает ошибку, 0,0003 дня в год, т.е. 3 дня за 10 тыс. лет. Более точную систему предложил еще Омар Хайям. Он предлагал вводить високосные годы 8 раз в 33 года: 7 раз через 4 года и 1 раз через 5 лет. Календарь Хайяма используется только в Афганистане под названием "солнечная хиджра".
Григорианский календарь также не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее день на 0,6 секунды за 100 лет.
В настоящее время календарь папы Григория XIII принят в большинстве стран мира и используется при международных сношениях между всеми государствами. Согласно стандарту ISO, написание даты делается по григорианскому календарю в следующем порядке: год – месяц – день арабскими цифрами.
Накануне стало известно, что Саудовская Аравия перешла с исламского лунного календаря Хиджры на солнечный григорианский. Причина – экономия денег на зарплате госслужащим. В кабинете министров подсчитали, что в ходе календарной реформы работники бюджетной сферы недополучат зарплату за одиннадцать дней.
Летоисчисление в исламском календаре ведется с Хиджры – даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину – 16 июля 622 года н. э.
Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев протяженностью 29 или 30 дней. Год обычно содержит 354 дня, то есть в нем на 11 дней меньше, чем в григорианском календаре, по которому живут в западных странах мира. Сутки, согласно мусульманскому календарю, начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, как в григорианском календаре.
Согласно григорианскому календарю, год делится на 12 месяцев, продолжительностью от 28 до 31 дня, продолжительность года принята равной 365,2425 суток.
Проекты всемирного календаря, более точного, чем григорианский, и не связанного с какой-либо религией, обсуждались в ООН, но решение вопроса отложено.