44-летняя казахстанка стала мамой после 11 неудачных попыток

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Благодаря усилиям специалистов удалось довести беременность до 34-й недели

Фото: Минздрав

В Городской перинатальный центр №2 Алматы на 15-й неделе беременности была доставлена женщина с угрозой выкидыша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Сообщается, что пациентке 44 года. За плечами 11 неудачных беременностей: все дети погибли внутриутробно. Два ЭКО тоже закончились неудачей – на пятом месяце беременности плод замирал. Это был ее последний шанс стать матерью.

«Мы провели консилиум и направили пациентку к гематологу. У нее был выявлен антифосфолипидный синдром, который ранее не диагностировали. Именно он был причиной постоянного прерывания беременности. Мы начали лечение, которое помогло предотвратить осложнения», – рассказала директор Городского перинатального центра №2 Светлана Рахимова.

За время беременности женщина находилась под наблюдением врачей центра семь раз. Благодаря усилиям специалистов удалось довести беременность до 34-й недели. Все это время пациентка получала лечение от основного диагноза, а также терапию, направленную на контроль высокого давления, которое достигало 180 мм рт. ст. Помимо этого, у женщины была тяжелая преэклампсия.

«На 34-й неделе мы провели родоразрешение, и на свет появился долгожданный мальчик весом 2 700 граммов. Сейчас мы уже выписали маму с малышом, с ними все хорошо», – отметила Светлана Рахимова.

Особенно трогателен тот факт, что на протяжении всех этих лет рядом с женщиной оставался ее муж. Он поддерживал ее во всех начинаниях, вместе с ней проходил лечение и переживал неудачи с ЭКО.

«Для нас, врачей, это огромная радость. Когда видишь результат своего труда — плач новорожденного и счастливые лица родителей — понимаешь, что работаешь не зря», — рассказывает доктор. 

Пациентка не скрывает своей благодарности врачам за спасение долгожданного малыша:

«Я никогда не теряла надежды, и, благодаря врачам, я смогла стать мамой. Они поддерживали меня на каждом этапе, спасали меня и моего малыша. Эти эмоции невозможно описать словами — это счастье, о котором я мечтала  всю свою жизнь!» — сказала новоиспеченная мама. 

Пациентка вместе с супругом теперь наслаждаются новым этапом жизни — они стали родителями долгожданного мальчика.

#новорожденный #ЭКО #роды

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