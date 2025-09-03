5 новых школ сдали в эксплуатацию в Мангистауской области к 1 сентября

Образование
16
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

1 сентября – накануне Дня знаний в Мангистауской области открылось пять новых школ. Четыре из них построены в рамках инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым общенационального проекта «Келешек мектеп», а одна – при поддержке спонсоров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Одним из новых объектов образования является школа на 300 мест в селе Сам Бейнеуского района. В церемонии открытия приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, ветераны, учителя и жители села.

На торжественном собрании аким области поздравил присутствующих с Днем образования, отметив значимость новых школ для региона.

- Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию образования. Открывающиеся сегодня школы – результат этой заботы. Современная школа, построенная по поручению президента, теперь есть и в отдалённом селе Сам. Здесь созданы все условия для получения качественного образования учащимися и творческого труда учителей. Верю, что выпускники этого объекта знаний станут образованными и патриотичными гражданами, которые внесут свой вклад в развитие нашей страны. Поздравляю всех вас с Днём знаний, и пусть новый учебный год будет успешным и плодотворным, – сказал Нурдаулет Килыбай.

На сегодняшний день в школе села Сам обучается 151 ученик и трудится 40 учителей. В школе 27 учебных классов, 18 дополнительных кабинетов, есть классы химии, биологии, информатики, робототехники, STEM, изобразительного искусства и музыки. Также имеются кабинеты логопеда и психолога, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, мастерская, медицинский кабинет и музей.

Также в преддверии нового учебного года открылись школа на 300 мест в микрорайоне «Рауан» города Актау, школа на 1200 мест в микрорайоне «Самал» села Батыр Мунайлинского района, школа на 600 мест в селе Бейнеу и при поддержке спонсоров школа на 1200 мест в селе Сайын-Шапагатов Тупкараганского района. С вводом в эксплуатацию этих объектов полностью ликвидировано трехсменное обучение в Мунайлинском и Тупкараганском районах, а также решена проблема одной аварийной школы в Бейнеуском районе.

Всего в Мангистауской области в новом учебном году начали работу 157 школ. В регионе обучаются более 213 тысяч учащихся, из которых 19 тысяч впервые пошли в первый класс. Кроме того, в первом квартале учебного года будет введено в эксплуатацию пять новых школ.

 

#дети #Образование #школа #Мангистау

