50 реанимобилей направят в медучреждения Костанайской области

Здравоохранение
115
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Об оснащении больниц и поликлиник рассказали в акимате области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в период с 2023 по 2025 годы в лечебные учреждения региона приобретено 46 машин скорой медицинской помощи, 1 реанимобиль, 106 наркозно-дыхательных аппаратов, 49 аппаратов ЭКГ, 14 транспортных инкубаторов для новорожденных, 9 момографов, 6 рентгеновских и 6 УЗИ аппаратов, один ангиограф.

- Мы также сейчас планируем получить дополнительно 50 реанимобилей. Это очень важно. Регулярное обновление медицинского оборудования позволяет уменьшить очереди и своевременно выявлять заболевания, что, конечно же, упрощает процедуру лечения и выздоровления, - отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Вместе с тем, некоторые медорганизации региона все еще имеют низкий процент оснащенности спецоборудованием. Ниже среднеобластного показателя зафиксированы в девяти районах. Наименьший процент оснащенности фиксируется в Джангельдинском районе – 63%, Федоровском – 81% и Амангельдинском – 83%.

При этом износ оборудования за последние 2,5 года снижен почти вдвое: с 49,2% в 2022 году до 27% - в 2025-ом. Наиболее высокий износ сохраняется в городах Рудный, Аркалык, а также в поселках Аулиеколь и Федоровка.

#медицина #оборудование

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Врачи направляются в села
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Введена в строй новая подстанция
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Балхаш привлекает туристов
ИИ: игра по правилам
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Рассмотрены перспективы земледелия
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Поможет ребятам Talpyn
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Токаев назначил замминистра обороны
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Врачи направляются в села
Более 11 тысяч специалистов выпустят медицинские вузы в это…
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологи…
Более 300 специалистов не хватает организациям здравоохране…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]