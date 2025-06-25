Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в период с 2023 по 2025 годы в лечебные учреждения региона приобретено 46 машин скорой медицинской помощи, 1 реанимобиль, 106 наркозно-дыхательных аппаратов, 49 аппаратов ЭКГ, 14 транспортных инкубаторов для новорожденных, 9 момографов, 6 рентгеновских и 6 УЗИ аппаратов, один ангиограф.

- Мы также сейчас планируем получить дополнительно 50 реанимобилей. Это очень важно. Регулярное обновление медицинского оборудования позволяет уменьшить очереди и своевременно выявлять заболевания, что, конечно же, упрощает процедуру лечения и выздоровления, - отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Вместе с тем, некоторые медорганизации региона все еще имеют низкий процент оснащенности спецоборудованием. Ниже среднеобластного показателя зафиксированы в девяти районах. Наименьший процент оснащенности фиксируется в Джангельдинском районе – 63%, Федоровском – 81% и Амангельдинском – 83%.

При этом износ оборудования за последние 2,5 года снижен почти вдвое: с 49,2% в 2022 году до 27% - в 2025-ом. Наиболее высокий износ сохраняется в городах Рудный, Аркалык, а также в поселках Аулиеколь и Федоровка.