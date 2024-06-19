Новый рекорд установили юные наездники области Абай

В области Абай 500 детей одновременно оседлали лошадей. Ребята впервые приняли участие в традиции «Ашамайға отыру» в честь 220-летия Кунанбая Ускенбайулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

«Цель мероприятия - воспитание национальных ценностей и укрепление мужества и братства. В нем приняли участие 500 детей в возрасте от 4 до 15 лет, которые ранее никогда не садились на лошадей. Подготовка длилась два месяца, в ходе которых дети обучались основам верховой езды. Так, был установлен новый рекорд среди тюркоязычных государств, а результаты вошли в Книгу рекордов Казахстана», – отметили в администрации региона.