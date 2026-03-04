6 760 школ перешли на цифровой учет питания через «Социальный кошелек»

Образование,Цифровизация
144
Дана Аменова
специальный корреспондент

Категории получателей не изменились

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республике завершился переход 6 760 общеобразовательных школ на цифровой инструмент «Социальный кошелек» для учета бесплатного и льготного питания обучающихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Проект реализуется поэтапно с 2023 года, направление школьного питания внедряется с 2024 года.

Инструмент обеспечивает автоматизированную фиксацию факта получения питания через регистрацию посещения столовой. Расчеты с поставщиками производятся исключительно за фактически предоставленное питание, что исключает начисление средств за отсутствующих детей.

«Право на льготу подтверждается через интеграцию с цифровыми системами государственных органов, ваучеры формируются автоматически при наличии согласия родителей на обработку данных. Категории получателей не изменились. Учащиеся 1-4 классов получают питание бесплатно вне зависимости от социального статуса. В старших классах льгота распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также иные категории, предусмотренные законодательством», – говорится в информации.

Там же добавили, что школы оснащены аппаратно-программными комплексами и подключены к приложению «Бизнес-кошелек». Оснащение финансируется из средств местных исполнительных органов.

Применение «Социального кошелька» направлено на прозрачность учета и эффективное использование бюджетных средств.

#питание #школа #цифровизация #учет #социальный кошелек

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Жизнь на жайляу
В Конаеве начали строить КОС
Дроны выявляют нарушителей
Мечи на службе милосердия
Одиннадцать медалей из Софии
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Три дистанции – одна цель
Рекордный полет Ильи
Ставка на свеклу и кукурузу
Медовый экспорт
Ошибка в ИИН – это серьезно
Продукция с всегда высоким спросом
Не снижается спрос на аренду жилья
К новой архитектуре доверия
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Подставить вовремя плечо
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Первую национальную премию за лучшие ИИ-проекты госорганов …
От теории – к практике
Игры-тренажеры создают школьники из Семея
Траектория воспитания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]