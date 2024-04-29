640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС-2

На сегодня вся сумма возвращена в бюджет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в ходе проверки прокуратура Павлодарской области установила, что Экибастузская ГРЭС-2 не выполнила обязанности по уплате в бюджет более 640 млн тенге.

«По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания. По их результатам ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет», — уточнили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа в данном направлении продолжается.