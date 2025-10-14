6,5 трлн тенге из бюджета направлены на социальные нужды казахстанцев

Экономика
96
Марина Демченко
специальный корреспондент

На поддержку регионов направлены 5,6 трлн тенге; в реальный сектор – 1,2 трлн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об исполнении расходов на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова доложил министр финансов Мади Такиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны. Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на 9 трлн тенге, - уточнил глава Минфина.

Таким образом, расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского - на 93%, местных бюджетов на 97%.

Серьезную поддержку для финансирования социально-экономических проектов оказали средства, возвращенные в специальный государственный фонд. Так, профинансированы 443 проекта на общую сумму 392 млрд тенге. Из них, 248 проектов водоснабжения на сумму 193 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 196 объектов на 141 млрд тенге.

В сфере здравоохранения 177 проектов на 129 млрд тенге, в том числе строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске на 33,6 млрд тенге, многопрофильной больницы в Риддере на 28,1 млрд тенге. В сфере спорта профинансировано 4 проекта на 33,1 млрд тенге.

 

#бюджет #соцподдержка

