69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Фото: акимат СКО

Как сообщает primeminister.kz, 65 объектов должны начать работу уже в текущем году. Среди них как новые, так и действующие молочно-товарные фермы, которые увеличат производственные мощности. Все предприятия вошли в пул инвестпроектов с возможностью получения льготного займа под 2,5% сроком на 10 лет. Напомним, на эти цели в 2023 году государство направило 100 млрд тенге. Как сообщил на совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, работа над формированием пула потенциальных проектов началась в апреле прошлого года. После принятия всех необходимых документов, в 11 регионов-участников Большого проекта были направлены средства для льготного кредитования проектов через СПК.

Следующий транш, также в 100 млрд тенге, ожидается в 2024 году. Государством будут профинансированы проекты по орошению сельхозземель, строительству птицефабрик, овоще- и фруктохранилищ, а также мясному животноводству.

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Серик Жумангарин заслушал представителей всех регионов-участников Большого проекта. Были детально обсуждены вопросы устранения проволочек с определением пула будущих предприятий и выделением финансирования.