7 тысяч тонн нефти тестово отгрузят через порт Актау на экспорт

Энергетика
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Диасов Ораз
корреспондент

По словам представителя "КазТрансОйл", нефть в цистернах уже едет в Актау. Там сегодня сольется, и в этом месяце планируется произвести налив 7 тыс. тонн.

Фото: Kazpravda.kz

Компания Inpex NorthCaspian Sea Ltd. из кашаганской группы планирует произвести тестовую отгрузку 7 тыс. тонн нефти через порт Актау на экспорт, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представитель "КазТрансОйл" на встрече с инвесторами на площадке KASE рассказал о диверсификации экспортных потоков казахстанской нефти.

"Есть техническая возможность отгружать 6,2 млн тонн в год через порт Актау. Загруженность порта на сегодня с учетом перевалки через Транскаспийский маршрут БТС объемов ТШО – 1,5 млн тонн, будет 3,5 млн тонн. Еще у нас в этом месяце компания Inpex NorthCaspian Sea Ltd из кашаганской группы планирует произвести тестовую отгрузку. Сейчас нефть в цистернах уже едет в Актау. Там сегодня сольется, и в этом месяце планируется произвести налив 7 тыс. тонн", - сказал представитель компании.

Между тем, он отметил, что "КазТрансОйл" планировалась прокачка 1,5 млн тонн тенгизской нефти через порт Актау. Однако из-за землетрясений в Турции еще ни одной тонны не было отгружено.

«БTД (Баку - Тбилиси - Джейхан - прим. ред.) объявил форс-мажор, потому что из двух имеющихся причалов на Джейхане один неработоспособный, а через другой причал они отгружают только свою азербайджанскую нефть», - пояснил спикер.

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