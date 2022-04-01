Сегодня 70-летний юбилей отмечает мэтр спортивной журналистики Казахстана, почетный казправдинец

Юрий Александрович Лифинцев.

Любому начинающему журналисту буквально с первых дней работы приходится с головой погружаться в стремительный поток информации, за короткое время осваивать массу новых знаний, фактов и историй. Посещая первые пресс-конференции, начинаешь знакомиться с коллегами, понимать степень их подготовленнос­ти и профессионализма.

Пятнадцать лет назад мне, еще неопытному, начинающему делать первые шаги в спортивной журналистике корреспонденту газеты «PROСПОРТ», довелось встретиться с Юрием Александровичем на одном из брифингов. Уже тогда я поняла, что этот человек – настоящий знаток казахстанского спорта. Для того чтобы прийти к такому выводу, нужно было послушать хотя бы его обращения к сидевшим за столом спикерам. Вопросы Юрия Лифинцева были емкими, он подходил к теме со знанием дела и с глубоким уважением выслушивал собеседников.

Вернувшись в редакцию, я поспешила заглянуть на сайт «Казахстанской правды» и с большим интересом изучила несколько материалов, принадлежавших перу Юрия Александровича. Тогда-то я и увидела не просто спортивную журналистику, это была настоящая аналитика – «высшая математика» в сфере СМИ. Глубочайшее знание истории советского и казахстанского спорта позволяло Юрию Лифинцеву долгие годы рассказывать читателям «Казахстанской правды» как о людях, прославляющих страну, так и о тех, кто вселял, по его мнению, надежду на будущее.

Журналистика – самый что ни на есть осознанный выбор профессионального пути. Правда, в юности Юрий Лифинцев мечтал стать военным журналистом – сказалось влияние отца-офицера, прошедшего войну. По велению судьбы вместо Львовского воен­но-политического училища, единственного тогда в Союзе готовившего военкоров, Юрий стал студентом журфака Казахского государственного университета. И, кстати, далеко не случайно выбрал именно спортивную журналистику. Спорт еще с детства всегда был в его жизни – в школе он занимался волейболом, баскетболом, увлекался легкой атлетикой, а в студенческие годы с большой охотой играл в футбол, выступая за сборную Алма-Аты.

И все же спортивная журналис­тика пришла в жизнь молодого выпускника КазГУ не сразу. По распределению после университета Юрий успел поработать завотделом сельского хозяйства в ермаковской районной газете «Новый путь». Наработав первый опыт, молодой Лифинцев вернулся в Алма-Ату в качестве корреспондента «Дружных ребят». Кстати, качественную школу серьезной журналистики, по словам Юрия Александровича, он получил именно в познавательной и веселой газете «ДР». Он вспоминает, что сотрудники «Дружных ребят» ему говорили, цитируя Самуила Маршака: «Юра, писать для детей надо так же, как и для взрослых… только намного лучше».

Как показала практика, именно благодаря работе в издании для детей материалы, выходившие впоследствии в газете «Спорт», получались такими емкими, энергичными и убедительными.

В феврале 1982 года Юрий Александрович пришел в «Казахстанскую правду». Вначале работал в секретариате, затем несколько лет в отделах новостей, партийной жизни, ну а потом сосредоточился на своей самой любимой теме – спорте.

– Я не был большим человеком, всегда оставался простым коррес­пондентом. И это мой собственный выбор. Предложения возглавлять отделы, стать редактором других газет были, но всех людей, оказывающих мне такое доверие, я просил оставить меня спортивным обозревателем, – говорит Юрий Александрович.

Материалы Юрия Лифинцева неоднократно отмечали почетными наградами в журналистском сообществе, дважды награждали профессиональной премией имени Сейдахмета Бердикулова. У знатока слова есть и благодарные ученики, которые достойно продолжают сегодня дело мастера и с большим пиететом отзываются о своем учителе. Одним из них является известный казахстанский спортивный журналист Гений Тулегенов.

– Еще в юности я читал респуб­ликанскую газету «Спорт», рупор спортивной жизни Казахстана. Мое внимание всегда привлекали материалы Юрия Лифинцева. Он писал и о развитии физической культуры на селе, и о международных соревнованиях с участием казахстанцев. При этом одинаково интересно и увлекательно у него получалось написать как о сельском комбайнере, который занимается спортом, так и о наших олимпийских чемпионах, – отметил Гений Казбекович. – Юрия Александровича всегда отличали высокий уровень знаний о спорте, сочная подача материалов и оперативность в работе. Уроки мэтра я запомнил на всю свою жизнь, ведь первую студенческую практику проходил в республиканской газете «Спорт» под наставничеством Юрия Александровича. В отличие от ряда современных журналис­тов с тенденциозным подходом к работе, Юрий Лифинцев всегда руководствовался принципом fair play («честной игры») и в спорте, и в жизни.

Юрий Александрович Лифинцев – образец классической журналистики и яркий пример журналиста, работающего «в поле». Он всегда предпочитал не только слушать, собирать информацию, но и лично наблюдать за тем, как «рождаются» чемпионы, куются спортивные победы. Юрий Александрович в качестве специального коррес­пондента летал на Олимпийские игры в Сидней, Пекин, Лондон, становился свидетелем ярких достижений сооте­чественников на летних и зимних Азиатских играх, всемирных универсиадах, чемпионатах мира по футболу и легкой атлетике.

Уйдя на пенсию, Юрий Лифинцев и сегодня продолжает изредка радовать нас и вас, дорогие читатели, своими глубокими и интересными материалами. При этом в настоящее время он в большей степени сосредоточился на подготовке книг, содержащих историю спортивного Казахстана, которые пока еще не вышли в свет. Мастер в своей скромности весьма несовременен, хотя его труды необходимы как воздух всем тем, кто связан со спортом высших достижений в нашей стране. Ведь в эпоху не­стабильности и информационных войн людям нужны проверенные факты и знания истории, способные предотвратить появление легенд и всякого рода манипуляций. Сам автор отмечает, что некоторые тома пока еще находятся в работе.

Лично я не теряю надежды, что книгами настоящего профессионала своего дела заинтересуются тренеры, спортсмены, федерации, спортивные комитеты, Министерство культуры и спорта. В трудах мастера заложена уникальная и объективная информация об истории казахстанского спорта, людях, творящих ее.

В этот знаменательный день редакция «Казахстанской правды» от всей души поздравляет Юрия Александровича Лифинцева с его юбилеем, желает крепкого здоровья, благополучия и писательского долголетия!