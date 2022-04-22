80-летие Акселеу Сейдимбека отмечают в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова прошло совещание по празднованию 80-летнего юбилея казахстанского этнографа, литератора и общественного деятеля Акселеу Сейдимбека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В рамках юбилейных мероприятий в регионах с целью увековечивания памяти ученого, пропаганды его творчества среди подрастающего поколения проходят конференции, книжные выставки, конкурсы научных проектов и литературные вечера.

Акселеу Сейдимбек известен как этнограф, писатель, человек, посвятивший всю свою сознательную жизнь изучению казахского фольклора, традиций и шежире.

Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов поручил государственным органам уделить особое внимание изучению культурного наследия выдающейся личности и популяризации трудов Акселеу Сейдимбека среди подрастающего поколения.

Также по итогам совещания даны поручения по проведению тематических мероприятий республиканского масштаба. Были поддержаны предложения, поступившие из городов Алматы и Шымкента, по проведению конкурса кюев, айтыса на республиканском уровне.