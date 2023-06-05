800-летие султана Бейбарса: Токаев поблагодарил руководство Египта

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной научно-практической конференции, посвященной 800-летию султана Бейбарса в городе Каире (Египет), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Казахстанские и египетские ученые выступили с докладами и обсудили вопросы дальнейшего расширения научно-образовательного взаимодействия.

Приветствуя участников конференции, Маулен Ашимбаев от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выразил слова благодарности руководству и народу Египта за проведение мероприятий, посвященных 800-летию мамлюкского правителя тюркского происхождения султана Бейбарса на столь высоком уровне. Спикер Сената отметил актуальность и важность проведения научной конференции для дальнейшего изучения и продвижения историко-культурного наследия народов Казахстана и Египта.

«Аль-Азхар – одно из старейших в мире высших учебных заведений, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет. Он внес значительный вклад в духовное развитие всего исламского мира и продвижение прогрессивных идей в мусульманской общине. По решению султана Бейбарса Аль-Азхар был восстановлен, значительно изменен и превратился в крупное учебное заведение. Поэтому считаем символичным, что конференция, посвященная 800-летию султана Бейбарса, проходит именно здесь, в стенах Аль-Азхара», – обратил внимание спикер.

Маулен Ашимбаев отметил, что султан Бейбарс – выдающаяся фигура в истории тюркских народов, а его судьба неразрывно связана с казахскими степями. В этой связи исследование жизненного пути такой многогранной личности, как султан Бейбарс, несомненно, представляет историческую ценность и актуальность для мирового научного сообщества.

«Взаимоотношения между нашими народами, наши исторические и культурные связи имеют глубокие корни. Личность султана Бейбарса – яркое тому доказательство. Он родился и вырос в казахских степях, а на арабской земле стал фигурой исторического масштаба. Мы считаем важным продолжать изучение трудов и произведений, связанных с именем и жизнью султана Бейбарса», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам конференции.

В своем выступлении он подчеркнул, что общая история является связующим звеном между Казахстаном и Египтом, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних гуманитарных взаимоотношений.

Кроме того, Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, посвященных Дням культуры Казахстана в Египте. Так, в Каире состоялся гала-концерт с участием звезд казахстанского искусства в оперном театре Cairo Opera House. Солисты театра «Астана опера», артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, государственного ансамбля танца «Салтанат» и другие исполнили популярные произведения казахских народных композиторов. Вниманию зрителей также была представлена выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, раскрывающая традиции и искусство казахского народа.

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева принял участие в открытии мечети султана Бейбарса в Египте.