85-летие журналиста Геннадия Толмачева отмечают в Казахстане

Он был ярким представителем казахстанской интеллигенции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: kunayev.kz

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения писателя, журналиста, публициста и кандидата исторических наук Геннадия Толмачева.

Он был ярким представителем интеллигенции Казахстана, с ним ассоциируется целая эпоха казахстанской журналистики и литературы.

«Геннадий Толмачев в разные годы работал собкором «Комсомольской правды», главным редактором газет «Огни Алатау» и «Народный конгресс Казахстана», литературного журнала «Простор». Известный журналист — автор книг «Четыре ночи тревоги», «50 встреч с Д. А. Кунаевым», «Не прощаюсь с друзьями» и других», - пишут в распространенном пресс-релизе.

Более чем сорокалетняя дружба связывала Геннадия Ивановича Толмачева с Олжасом Сулейменовым. О своем друге он написал книгу «Повесть об Олжасе».

За особые заслуги в укреплении мира и дружбы между народами выдающийся писатель был награжден орденом Дружбы народов.