Мало кто знает, что на территории Казахстана тоже проходили боевые действия. Пострадали жители самого запада страны, ныне Бокейординского района Западно-Казахстанской (в то время - Уральской) области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гитлеровское командование планировало взять Уральск 1 сентября 1942 года. С этого момента должен был начаться захват территории Казахстана.

Бомбардировке вражеской авиации подверглись станции Джанибек, Сайхин и Шунгай. Всего в 80 километрах от них шли жесточайшие бои за Сталинград. По железной дороге Астрахань - Саратов проходили эшелоны с оружием, топливом, медикаментами и амуницией для участников Сталинградской битвы. К тому же, эти приграничные населенные пункты были транзитным пунктом к богатому нефтью и газом западу Казахстана (нефтепромыслам Гурьевской, сегодня - Атырауской области).

Была и еще одна причина повышенного внимания фашистов к региону – через южные районы Западного Казахстана была проложена линия связи Сталинградского фронта со Ставкой Верховного Главнокомандующего. Немцы всеми силами пытались уничтожить эту линию.

По некоторым данным, всего на территорию Западного Казахстана было сброшено свыше 700 снарядов. Потери мирного населения от бомбардировок составили около 300 человек. Вдоль железной дороги расположено не менее 50 братских могил.