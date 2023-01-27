А ну-ка, девушки!
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Как-то внезапно подсела я на женский стендап. Явление для меня небывалое, потому что редко на что «западаю» всерьез и надолго, и уж тем более навсегда. А тут я плавно перешла от документальных фильмов о криминале (подростковое желание стать следователем все еще дает о себе знать) к сценическому словоблудию. Именно так – словоблудием – я и воспринимала все эти стендапы, стемы, скетчи и прочие дилетантские зарисовки с претензией на творчество. Более того, я неуважительно закатывала глаза, когда мне начинали пересказывать шутки или присылали короткие ролики.