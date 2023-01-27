А ну-ка, девушки!

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Как-то внезапно подсела я на женский стендап. Явление для меня небывалое, потому что редко на что «западаю» всерьез и надолго, и уж тем более навсегда. А тут я плавно перешла от документальных фильмов о криминале (подростковое желание стать следователем все еще дает о себе знать) к сценическому словоблудию. Именно так – словоблудием – я и воспринимала все эти стендапы, стемы, скетчи и прочие дилетантские зарисовки с претензией на творчество. Более того, я неуважительно закатывала глаза, когда мне начинали пересказывать шутки или присылали короткие ролики.

А тут раз – и понравилось. В первую очередь своей ненапряжностью. Даже смотреть не надо, оно идет себе фоном и идет, пока мешаешь что-то на плите или моешь окна. Послушала-посмотрела раз, два, и уже стала искать выступления целенаправленно.

Именно женские. Не потому, что я считаю, что женщины шутят смешнее, а потому что они ближе нашему женскому мировосприятию.

Ну вот, скажите, может ли мужчина со всей тонкостью и дели­катностью момента рассуждать о женском белье? Да откуда бы! Ну, прогогочут что-то со сцены про сложности с ношением «сбруи» (фи, как невежливо), им так же в ответ из зала погогочут; и вроде бы и смешно, но когда на собственной шкуре не испытано, то чуть фальшивит. А выйдет девочка 20 с хвостиком от роду – и сбацает про роль первого бюстгальтера в ее судьбе во всей красе.

И про свидания сбацает, и про высокие каблуки, и про заевший большинство женщин домашний быт, когда ты трудишься на двух работах и у тебя даже нет времени на поплакать от усталости, а свои истерики приходится планировать. Понятно, что все это утрировано, но, елки-палки, смешно и правдиво!

Про отношения полов – особенно на разрыв, умудряются смешно вывернуть даже собственный развод. Буквально на днях смотрела выс­тупление милой барышни, объяс­нявшей, что такое зуб мудрости в контексте семейной жизни.

А еще мне нравятся сами сказительницы. Не все, конечно, кто-то не вытягивает даже недолгие выступ­ления, или шутит совсем плоско, или слишком рисуется. И тут важна энергетика самого человека, даже через экран телефона чувствуется, насколько артистка умеет себя держать перед публикой. Большинство все же хороши: очевидно неглупы, критически мыслят и хорошо владеют языком. Да простят меня культурологи за сравнение, но порой выходит своего рода айтыс: остроумно, метко и колко на злобу дня.

Шутят обо всем, и это мне тоже импонирует. И как-то я задумалась: а как к таким фривольным программам относятся родители выступающих? Я далеко не ханжа, но зачастую девушки на сцене совсем молодые, а рассуждают о вещах весьма интимных. Так вот недавно одна из стендапщиц сказала: «Мама запретила мне произносить эту фразу со сцены, а папа разрешил: «Сама же она такого не пробовала, поэтому сказать может». Иногда по полной проходятся по мужьям, которые, очевидно, уже привыкли к своей такой участи. А иногда девчонки прямым текстом высмеивают пороки общества. Тут сложнее, конечно, уже талант нужен, но справляются.

Наверное, моя похвала выглядит со стороны как отсутствие вкуса и полное принятие нынешней – трешовой – культуры. А я воспринимаю такие вещи с интересом: вот так уметь обыграть любую ситуацию, найти смешное в грустном, не побояться рассказать о себе – это тоже заслуживает уважения. Потому что сесть и написать монолог на 45 минут, а потом еще выйти и не прочитать его, а рассказать – не каждому под силу.

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