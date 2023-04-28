А у нас в доме газ!

Голубое топливо подали в аулы Бирлик и Кыраш Жанакорганского района. В дальнейшем планируется провес­ти газ еще в пять сел этого района.

Поздравить жителей аулов Бирлик и Кыраш со знаменательным для них событием приехал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– Одним из важнейших воп­росов экономики страны является комплексное развитие села, – сказал глава региона. – Благодаря особой поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева и Правительства рес­публики в Приаралье воплощаются масштабные проекты. К примеру, в прошлом году на осуществление 14 проектов по сельской газификации было направлено 8,7 миллиарда тенге, газифицировано шесть населенных пунктов. Таким образом, уровень газификации области достиг 70%. На нынешний год из республиканского бюджета выделено 7,4 миллиарда тенге, будут завершены семь проектов, начатых в 2022 году, и дан старт реализации 12 новых проектов. Начнутся работы по вводу систем газоснабжения в селах Жайылма, Шалкия, Куттыкожа, Таңарык, Кейден Жанакорганского района Кызылординской области.

– Кроме того, в прошлом году начата модернизация электросетевой системы в райцентре – Жанакоргане стоимостью 3,4 миллиарда тенге, – поделился информацией с населением Нурлыбек Налибаев. – Благодаря этому будет модернизировано около 70 километров элект­росетей поселка, дополнительно установлено 23 новых трансформатора.

Жителей села поздравил также общественный деятель Бекмырза Еламанов, а председатель совета ветеранов сельского округа Акуйик Саулебек Бейсенбаев дал бата.

Отметим, газопровод в село Бирлик сельского округа Акуйик провело ТОО «Gas Energy Construction». Проект профинансирован из респуб­ликанского и областного бюджетов, газифицировано 440 жилых домов и пять социальных объектов.

В селе Кыраш доступ к голубому топливу также получили 124 жилых дома и шесть социальных объектов. И здесь глава региона поздравил жителей с улучшением коммунальных условий. В Кыраше перед населением также выступил общественный деятель Ибрагим Абибуллаев, председатель общественного совета местного сельского округа Султанхан Акылбеков благословил людей на дальнейшие свершения.

Кстати, Нурлыбек Налибаев посетил дом имама села Кыраш Абдималика Шаханова, в который тоже провели природный газ.

Напомним, в текущем году при поддержке Главы государства в сельской местности страны ведется интенсивное строительство социальных объектов.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие три года в Кызылординской области будет выделено 100 млрд тенге на строительство 21 школы на 15 100 мест. В нынешнем году начнется строительство 10 школ, и две из них, кстати, построят в Жанакорганском районе.

В рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения в сельской местности» в 2023-2024 годах в области будет построено 27 объектов здравоохранения. В этом году начнется строительство врачебной амбулатории в селе Каратобе, в следующем – в селах Талап, Абдигаппар. Продолжается работа по модернизации Жанакорганской межрайонной больницы, призванной стать многопрофильной. Кроме того, в этом районе ведется строительство клубов на 150 мест в селах Жайылма, Озгент, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжол. Объекты будут введены в эксплуатацию в июле нынешнего года.