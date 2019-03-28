Экономика
Абдыкаликова проинспектировала реализацию социальных мер "Әлеуметтік қамқорлық" в Акмолинской области
Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликова во главе рабочей группы прибыла в Акмолинскую область в целях проведения информационно-разъяснительной работы по реализации новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Они направлены на повышение доходов и поддержку малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов.



В состав группы вошли министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, министр образования и науки К. Шамшидинова, министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, секретарь партии «Nur Otan» Ф. Куанганов, заместитель председателя Правления НПП «Атамекен» Л. Рамазанова, журналисты и блогеры.

Работа в регионе началась со встречи с ветеранами, многодетными, малообеспеченными семьями, инвалидами и общественностью г. Кокшетау в ДК «Достық».



Открывая мероприятие, заместитель Премьер-Министра отметила, что сегодня государством принимается комплекс мер по улучшению благосостояния и повышению доходов населения. Вместе с тем, она особо подчеркнула, что помощь от государства будет оказываться нетрудоспособным гражданам и лицам, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А все люди, которые могут работать, должны участвовать во всех формах занятости, предлагаемых государством. Поэтому нам всем обществом необходимо изживать иждивенчество, как антисоциальное явление.

Далее рабочая поездка продолжилась в поликлинике №1 г. Кокшетау, где с акмолинскими медработниками были обсуждены вопросы реализации Госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулык». В области сокращена врачебная нагрузка на одного врача общей практики до 1682 человек, а также 97,7% населения имеют электронные паспорта здоровья.



«Улучшение качества медицинской помощи населению находится на особом контроле. В этих целях должны быть внедрены единые требования к качеству медпомощи и единая система контроля Городскому и сельскому населению должен быть доступен равный объем качественных медицинских услуг», — сказала Г. Абдыкаликова.

На совещании с акимами городов и районов, руководителями предприятий, бизнес-структур и профсоюзных организаций были обсуждены вопросы соблюдения трудовых прав работников, продвижения социального партнерства и социальной ответственности бизнеса. Особо было подчеркнуто, что промышленные предприятия и бизнес-структуры должны конкретно участвовать в поддержке малообеспеченных граждан, предоставляя им рабочие места и решая вопросы жилья. На совещании с инициативой выступил Мурат Шамшинуров, руководитель ТОО «AIZET FARMS», занимающегося производством и переработкой зерна и мясной продукции. Он обязался построить два двухквартирных дома к сентябрю и передать акимату для последующего выделения малоимущим семьям.



Также в рамках рабочей поездки заместитель Премьер-Министра проинспектировала деятельность городского центра занятости, при содействии которого в 2018 г. было трудоустроено 2,5 тыс. чел.

Кроме того, она ознакомилась с работой филиала НАО «Правительство для граждан». Ими за 2 мес. т. г. уже оказано свыше 34 тыс. госуслуг, в том числе более 5 тыс. в электронном формате.

Заместитель Премьер-Министра поручила руководству этих учреждений обеспечить своевременное и качественное оказание услуг населению.



Завершая первый день рабочей поездки, Гульшара Абдыкаликова провела личный прием граждан по вопросам социальной защиты. Она подробно разъяснила содержание, формы, методы и механизм поддержки уязвимых слоев населения.

В числе обратившихся была многодетная малообеспеченная мать Гульзайра Бекпасова, воспитывающая с мужем-инвалидом пятерых малолетних школьников, которая просила помочь с жильем. Ее вопрос был решен положительно, в апреле она станет владелицей арендного жилья.

Также Г. Абдыкаликова посетила многодетную мать Анаргуль Мухамедрахимову, воспитывающую пятерых детей. По словам мамы, ей с супругом удается обеспечивать своих детей всем необходимым, единственный вопрос, в котором семье нужна помощь — это приватизация жилья. Местными исполнительными органами уже оказывается содействие в решении этого вопроса.



По итогам приема граждан и посещения семьи заместителем Премьер-Министра даны поручения местным исполнительным органам по решению вопросов нуждающимся гражданам.

В тот же день члены рабочей группы выехали в районы области: министр здравоохранения Е. Биртанов — в Зерендинский район, министр образования и науки К. Шамшидинова, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, секретарь партии «Nur Otan» Ф. Куанганов продолжили работу в г. Кокшетау, где встретились с учителями и врачами, воспитателями и медсестрами, провели личный прием населения, а также посетили школы и больницы.

Рабочая поездка в Акмолинскую область продолжается.

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