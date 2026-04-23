АБР выходит на новый уровень инвестиционного сотрудничества с Казахстаном

Энергетика
20
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одним из ключевых направлений взаимодействия обозначена модернизация систем теплоснабжения

Фото: пресс-служба Минэнерго

Азиатский банк развития инвестирует $5,5 млрд в проекты Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел двустороннюю встречу с гендиректором Азиатского банка развития Евгением Жуковым в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетическом секторе. Министр отметил значительный вклад банка в модернизацию энергетической инфраструктуры Казахстана, внедрение передовых технологий и развитие устойчивых решений.

Особое внимание было уделено итогам переговоров Правительства Казахстана с руководством АБР, по их результатам подписан Меморандум, предусматривающий реализацию 15 проектов на общую сумму порядка 5,5 млрд долларов США в 2026–2029 годах.

Одним из ключевых направлений взаимодействия обозначена модернизация систем теплоснабжения. В этом контексте отмечена важность принятого в 2024 году Закона «О теплоэнергетике», который создал современную нормативную базу для развития отрасли.

Стороны также обсудили совместную работу по разработке схем теплоснабжения регионов, направленных на повышение энергоэффективности, снижение потерь и модернизацию ТЭЦ, котельных и тепловых сетей.

Отдельное внимание уделено вопросам декарбонизации и внедрения современных технологий, включая газовые решения, системы накопления тепловой энергии и цифровое управление сетями.

Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в развитии электрических сетей, внедрении Smart Grid решений и систем накопления энергии для повышения устойчивости энергосистемы на фоне роста доли возобновляемых источников энергии.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая финансирование инфраструктурных проектов, привлечение частных инвестиций, совершенствование тарифной политики, механизмов государственно-частного партнёрства и подготовку кадров.

По итогам встречи выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Казахстаном и Азиатским банком развития.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Новый уровень сотрудничества
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Казахстан и Китай запустят ветропарк в Карагандинской облас…
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предусмотрены технологии чистого угля
Временный запрет на вывоз нефтепродуктов: в Минэнерго разъя…

