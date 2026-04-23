АБР выходит на новый уровень инвестиционного сотрудничества с Казахстаном

Азиатский банк развития инвестирует $5,5 млрд в проекты Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел двустороннюю встречу с гендиректором Азиатского банка развития Евгением Жуковым в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетическом секторе. Министр отметил значительный вклад банка в модернизацию энергетической инфраструктуры Казахстана, внедрение передовых технологий и развитие устойчивых решений.

Особое внимание было уделено итогам переговоров Правительства Казахстана с руководством АБР, по их результатам подписан Меморандум, предусматривающий реализацию 15 проектов на общую сумму порядка 5,5 млрд долларов США в 2026–2029 годах.

Одним из ключевых направлений взаимодействия обозначена модернизация систем теплоснабжения. В этом контексте отмечена важность принятого в 2024 году Закона «О теплоэнергетике», который создал современную нормативную базу для развития отрасли.

Стороны также обсудили совместную работу по разработке схем теплоснабжения регионов, направленных на повышение энергоэффективности, снижение потерь и модернизацию ТЭЦ, котельных и тепловых сетей.

Отдельное внимание уделено вопросам декарбонизации и внедрения современных технологий, включая газовые решения, системы накопления тепловой энергии и цифровое управление сетями.

Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в развитии электрических сетей, внедрении Smart Grid решений и систем накопления энергии для повышения устойчивости энергосистемы на фоне роста доли возобновляемых источников энергии.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая финансирование инфраструктурных проектов, привлечение частных инвестиций, совершенствование тарифной политики, механизмов государственно-частного партнёрства и подготовку кадров.

По итогам встречи выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Казахстаном и Азиатским банком развития.