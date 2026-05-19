Запуск прямых рейсов в США планируют в РК в следующем году

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание Минтранспорта на сроках запусках новых авиарейсов из Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Мы говорим об открытии новых прямых авиарейсов в Нью-Йорк и Токио, других направлений, но результатов до сих пор нет. Какие меры принимаете?» — отметил Олжас Бектенов.

По данным министра транспорта Нурлана Сауранбаева, в настоящее время из Астаны выполняется 34 международных рейса. До конца года планируется открыть еще 5 направлений. Запуск прямого авиасообщения с Токио запланирован на IV квартал этого года, с США – на II квартал следующего года.

