АЭС даст энергию для цифровизации и ИИ
Айбек Акаев, декан Школы архитектуры, строительства и энергетики Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, профессор, доктор технических наук
В интервью газете «Turkistan» Президент Касым-Жомарт Токаев назвал строительство атомных станций исправлением исторического абсурда. Меткая оценка. Я вспоминаю разъяснительную работу с населением накануне референдума по АЭС. Мы с информационной группой объехали всю область, и даже в самых отдаленных уголках, где традиционно у населения консервативные взгляды, люди высказывали удивление: у стран, развивающих атомную энергетику, проблема номер один – ядерное топливо, оно дорогостоящее, его сложно получить, а Казахстан добывает сорок процентов мирового урана, располагает своим производством ядерного топлива, специалистами с опытом радиационной безопасности... «Почему до сих пор не построили атомную станцию?» – недоумевали собеседники.