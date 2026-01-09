АЭС даст энергию для цифровизации и ИИ

Айбек Акаев, декан Школы архитектуры, строительства и энергетики Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, профессор, доктор технических наук

В интервью газете «Turkistan» Президент Касым-Жомарт Токаев назвал строительство атомных станций исправлением исторического абсурда. Меткая оценка. Я вспоминаю разъяснительную работу с населением накануне референдума по АЭС. Мы с информационной группой объехали всю область, и даже в самых отдаленных уголках, где традиционно у населения консервативные взгляды, люди высказывали удивление: у стран, развивающих атомную энергетику, проблема номер один – ядерное топливо, оно дорогостоящее, его сложно получить, а Казахстан добывает сорок процентов мирового урана, располагает своим производством ядерного топлива, специалистами с опытом радиационной безопасности... «Почему до сих пор не построили атомную станцию?» – недоумевали собеседники.

Президент отметил, что Казахстан без надежной генерации не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Я своими глазами видел в Китае и других странах крупнейшие цент­ры обработки данных – их соз­дают именно рядом с атомными станциями, так как они требуют очень много энергии. Есть прогноз Международного энергетического агентства (МАГАТЭ), что уже в нынешнем году дата-центрам суммарно потребуется примерно столько же электро­энергии, сколько потребляет вся Япония. Технологические гиганты, например, Google, Microsoft, Amazon и другие, работают над поиском новых подходов в энергоснабжении, и один из них – размещение крупных центров обработки данных возле АЭС.

У атомной генерации ряд плюсов. Во-первых, электричество вырабатывается непрерывно, независимо от погодных условий, обеспечивая базовую мощность 24⁄7. Такая надежность является жизненно важной для дата-цент­ров. Во-вторых, станции генерируют сотни мегаватт на сравнительно небольшой площадке. К примеру, проект первой отечественной атомной электростанции предусматривает два реактора на быстрых нейтронах мощностью 1 200 МВт, – для получения аналогичной мощности от солнечных или ветряных станций потребовались бы гигантские площади и системы накопления. В-третьих, атомная генерация практически не производит парниковых газов, она признана ООН зеленой. И это тоже важный момент для нашей республики, объявившей цели устойчивого развития своим национальным приоритетом. В-четвертых, срок службы АЭС составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Операторы могут заключить долгосрочные контракты, обеспечивая тем самым стабильные цены на энергетическом рынке.

В своем интервью Глава государства отметил, что для строительства АЭС потребуются квалифицированные кадры, появится новый класс технической интеллигенции. В нашем университете в этом году впервые набрали студентов на образовательную программу «Эксплуатация АЭС», это стопроцентно прикладная специа­льность. Восточно-Казахстанский технический университет входит в представительство МАГАТЭ по образованию и подготовке специа­листов Star-net.

Весной минувшего года вместе с экспертами Star-net мы разработали новую образовательную программу, собрали и провели заседание круглого стола, организовали обсуждение с участием вузов-партнеров. Примерно месяц назад МАГАТЭ провело в Вене большое совещание по сотрудничеству и обмену опытом, в том числе – в информационно-просветительской работе. Я участвовал в этом совещании и рассказал о первом наборе групп будущих инженеров-ядерщиков, операторов реакторов, специалистов по радиационной безопас­ности. Дальше будут и второй, и третий, и четвертый наборы. И главное – в подготовке кадров для будущей казахстанской АЭС принимает участие МАГАТЭ, мы развиваем международное сотрудничество.

Еще цитата из интервью Главы государства: «Мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики». Действительно, технарей отличает системный подход. Если обратиться к опыту Сингапура, там все ключевые реформы проводятся выпускниками технических вузов. В декабре в Астане проходил семинар по ядерной энергетике, в программу входил широкий круг вопросов, в том числе анализ опыта первого строительства АЭС в различных странах, критерии работы с операторами и другие. Эти сложные направления в наших министерствах курируют молодые выпускники технических вузов. У них сам взгляд другой: они делают акцент не столько на проблемах, сколько на технологиях, с помощью которых их можно будет решить.

