В столице в рамках нарратива «Закон и порядок» прошла показательная игра «Qarzhy Sagshysy», разработанная АМL Academy и Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Подростки всё чаще сталкиваются с азартными играми, фишингом, телефонными обманами, финансовыми пирамидами и дропперством. Именно поэтому разработана интерактивная игра, которая учит распознавать финансовые риски и принимать правильные решения.

Ученики 10–11-х классов специализированного лицея №82 г. Астана первыми протестировали игру: выполняли мини-задания, управляли виртуальными финансами и отвечали на вопросы по финбезопасности.

Ребята отметили, что игра очень интересная, а также признались, что без необходимых знаний можно легко стать жертвой мошенников. Теперь же они понимают, как обезопасить себя и своих близких.

Необходимо отметить, что обучение в игровом формате помогает лучше усваивать материал и закреплять ключевые навыки.

С 1 декабря «Qarzhy Sagshysy» выходит на республиканский уровень — игра пройдёт во всех школах и колледжах страны.

Победители будут отмечены на районном, областном и республиканском уровнях.