АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»

Закон и Порядок
101
Дана Аменова
специальный корреспондент

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, в сентябре прошлого года была выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. Владелец сети «Актив Ломбард» С.С Койнов подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.

Для придания деятельности видимости законности С.С. Койнов использовал подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард», обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО One Billion Sales, ТОО The Best Seller и ТОО Shark in Sales, зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю.

Указанные компании действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан.

В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге. По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов Койнов С.С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации. Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денег между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Кроме того, С.С Койнов зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями были заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co» поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов.

«С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Среди арестованного имущества: 4 квартиры и 2 жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также деньги на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге», – сообщили в АФМ.

Ранее стало известно, что в Алматы вынесли приговор в отношении группы, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации. 

 

#расследование #Актив Ломбард #Койнов

Популярное

Все
Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями
Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отрасли и логистического потенциала РК
Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков
Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
«Хоргос» в феврале временно приостановит работу из -за праздника в Китае
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание

Читайте также

Правовую помощь оказали на объектах транспортной инфраструк…
20 членов ОПГ задержаны в восьми регионах Казахстана
Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продат…
Перестановки в полиции Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]