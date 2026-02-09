Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, в сентябре прошлого года была выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. Владелец сети «Актив Ломбард» С.С Койнов подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.

Для придания деятельности видимости законности С.С. Койнов использовал подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард», обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО One Billion Sales, ТОО The Best Seller и ТОО Shark in Sales, зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю.

Указанные компании действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан.

В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге. По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов Койнов С.С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации. Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денег между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Кроме того, С.С Койнов зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями были заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co» поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов.

«С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Среди арестованного имущества: 4 квартиры и 2 жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также деньги на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге», – сообщили в АФМ.

