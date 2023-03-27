Ахметов проведет следующий бой против Макларена

Фото: sports.kz

Бывший казахстанский чемпион сингапурского промоушна ONE Championship Кайрат Ахметов проведет свой следующий бой 5 мая против австралийского файтера Риса Макларена (16-8), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В главном бою этого же турнира будет закрыта трилогия легенды UFC и действующего чемпиона ONE Championship в наилегчайшей весовой категории американца Деметриуса Джонсона и бразильского файтера Адриано Мораеса.

В предыдущем поединке в сингапурской организации казахстанский боец в июне прошлого года одержал победу над японцем Тацумицу Вада единогласным решением судей.