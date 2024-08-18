Аида Балаева поделилась итогами рабочей поездки в Туркестанскую область

Культура и общество
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Министр культуры и информации РК совершила рабочий визит в Туркестанскую область, где ознакомилась с ходом реставрационных работ на важнейших объектах культурного наследия региона, передает Kazpravda.kz

Фото: qazaqgeography.kz

В ходе поездки Аида Балаева посетила Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан», мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи, подземную мечеть Хильвет и средневековое городище Яссы-Культобе.

Министр отметила, что присвоение заповеднику «Азрет Султан» статуса «Национальный» в 2023 году, по поручению Главы государства, является знаковым событием, подчеркивающим его важность для сохранения культурного наследия Казахстана.

«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан» представляет собой уникальный комплекс археологических и архитектурных памятников, среди которых 45 объектов, имеющих международное, республиканское и местное значение. Это место привлекает более 350 тысяч посетителей в год и является важнейшей достопримечательностью Казахстана», — подчеркнула министр.

Во время посещения мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи обсуждались конкретные меры по его сохранению. Министр подчеркнула, что результаты научных исследований, проведённых в 2023 году, выявили необходимость срочных действий по укреплению конструкции мавзолея. Она отметила, что чрезмерный полив зелёных насаждений вокруг мавзолея негативно сказывался на его состоянии, в результате чего было принято решение убрать часть зелёных насаждений. Этот процесс уже отслеживается датчиками автоматизированной системы мониторинга и на сегодняшний день вывезено более 100 тонн мусора и земли, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния сооружения.

Особое внимание Аида Балаева уделила подземной мечети Хильвет, отметив, что в 2021 году Турецкая Республика через организацию «TIKA» предложила помощь в актуализации музеефикации этого объекта. Однако, чтобы сохранить исторический облик Хильвета, было принято решение создать группу, которая будет сопровождать работу турецких мастеров, обеспечивая сохранение аутентичности и уважение к историческому наследию.

Министр также акцентировала внимание на важности работы мониторинг-центра, организованного в одном из воссозданных зданий рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясауи. В рамках центра была развернута автоматизированная система мониторинга, включающая более 100 датчиков, фиксирующих температурно-влажностный режим, наклоны стен и другие ключевые параметры в режиме 24/7.

«С декабря 2023 года АСМ непрерывно отслеживает различные процессы, влияющие на сохранность памятника, включая микроклиматические условия. В частности, система фиксирует изменения, связанные с недавним удалением зелёных насаждений, что позволяет оперативно реагировать на любые угрозы разрушения. Мониторинг-центр также является ключевым пунктом для приёма экспертов, как отечественных, так и иностранных, изучающих состояние мавзолея и разрабатывающих меры по его сохранению. Здесь осуществляется сбор и анализ всех научно-исследовательских и технических данных, что позволяет более эффективно управлять состоянием этого важного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — добавила министр.

Кроме того, Аида Балаева посетила средневековое городище Яссы-Культобе, где ознакомилась с текущими археологическими раскопками и реставрационными работами, направленными на сохранение и восстановление этого уникального исторического памятника.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжит активно работать над сохранением культурного наследия страны, обеспечивая необходимую поддержку и внимание каждому значимому объекту.

#культура #Туркестанская область #Аида Балаева

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