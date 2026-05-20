Аида Балаева приняла участие в форуме музеологии в Астане

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сегодня в Казахстане действует 286 музеев, в фондах которых хранится более 4,5 млн экспонатов

Фото: пресс-служба МКИ

В Национальном музее РК начал работу Форум музеологии «Казахстан – Франция 2026». Мероприятие посвящено сохранению историко-культурного наследия, развитию музейного дела, инновациям и цифровой трансформации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Казахстан Сильван Гиоге, исполнительный директор фонда ALIPH Валери Фрелан, заместитель Посла Европейского Союза в Республике Казахстан, первый советник Ааро Юлитало.

Форум стал продолжением IV Международного Казахстанского музейного конгресса. Он объединил музейных специалистов, ученых, реставраторов, архитекторов и экспертов в области культурного наследия из Казахстана, Франции, стран Центральной Азии и тюркского мира.

Выступая на открытии, Аида Балаева отметила, что форум проходит в преддверии Дня работников культуры и искусства и имеет особое значение для развития профессионального диалога в музейной сфере.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам сохранения и популяризации культурного наследия. В новой Конституции культура и национальные ценности определены как одни из важнейших основ развития государства. Это придает работе по сохранению историко-культурного наследия стратегическое значение. Музеи сегодня – это не только пространство хранения экспонатов, но и центры науки, образования, креативных индустрий и цифровых технологий», – отметила Аида Балаева.

В ведомстве отметили, что сегодня в Казахстане действует 286 музеев, в фондах которых хранится более 4,5 млн экспонатов. Ежегодно музеи страны посещают свыше 6,5 млн человек. Это показывает, что интерес к истории, культуре и национальному наследию становится устойчивым общественным запросом.

Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге отметил, что форум отражает развитие договоренностей, достигнутых в рамках Государственного визита Президента Казахстана во Францию в 2024 году, и открывает новые возможности для практического сотрудничества музейных специалистов двух стран.

«С 2024 года французские и казахстанские учреждения последовательно развивают совместные проекты, одним из ярких примеров стала выставка «Казахстан: сокровища Великой степи» в Музее Гиме, собравшая более 70 тысяч посетителей. Сегодня наше сотрудничество продолжается через обмен опытом в сфере реставрации, консервации, управления коллекциями, создания музейных пространств и применения новых технологий. Убежден, что этот форум позволит открыть новые направления партнерства между Францией, Казахстаном и специалистами региона», – отметил Сильван Гиоге.

Одним из главных направлений форума стало развитие казахстанско-французского сотрудничества в музейной сфере.

Отдельное внимание уделено теме цифрового музея. Участники рассматривают вопросы 3D-документирования, виртуальных выставок, использования искусственного интеллекта, цифрового учета музейных предметов и расширения доступа к коллекциям.

Также предусмотрен блок по нематериальному культурному наследию, включая традиционные ремесла и практики их сохранения в музейной среде.

#музей #форум #Аида Балаева #МКИ

