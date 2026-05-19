В акции «Ночь музеев» приняли участие более 60 тысяч человек

В Казахстане в честь Международного дня музеев прошла республиканская акция «Ночь музеев». В мероприятии по всей стране приняли участие более 60 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В рамках акции в Центральном государственном музее РК состоялись театрализованные экскурсии «Живой музей», в ходе которых участники познакомились с историческими персонажами и увидели редкие экспонаты.

Кроме того, для гостей был организован концерт под открытым небом, мастер-классы и познавательные интерактивные игры.

В Национальном музее РК был реализован проект «Звездный гид», в рамках которого экскурсии проводили известные личности и общественные деятели. Наряду с этим, состоялось технологическое шоу, а также прошли интерактивные программы и ярмарка ремесел.

Акция прошла и в музей-заповедниках, где для посетителей организовали интерактивные экскурсии, тематические выставки, викторины, а также этнографические и познавательные программы.

Участники также приняли участие в мероприятиях под открытым небом и ночных экскурсиях, в ходе которых знакомились с богатым национальным и археологическим наследием Казахстана.