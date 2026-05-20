Время «Опералии»: объявлена программа международного музыкального фестиваля в Астане

В этом году международный музыкальный фестиваль «Опералия-2026», который стартует 21 мая и продлится до 12 июля, впервые выходит за пределы стен «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

Концерты и спектакли пройдут при поддержке Минкультуры сразу на трех площадках, а количество стран-участниц превысило полтора десятка. Италия, Франция, Мексика, Китай, Япония, Южная Корея, Россия, Болгария, Словения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие – за полтора месяца на сцене побывают артисты из шестнадцати государств!

Начнем с того, что «Опералия» давно перестала быть просто фестивалем, это настоящее культурное событие, у которого есть лицо, традиции и своя публика.

Откроется он 21 мая на сцене Большого зала мировой премьерой – оперой «Аппак – дочь кыпчакская» Серикжана и Алиби Абдинуровых. Что подчеркнет приверженность традициям и национальной культуре, и только потом театр покажет другие мировые шедевры. 22 мая опера повторяется для тех, кто не успел в первый вечер.

А уже 24 мая в Большом зале ждут ценителей современной хореографии. Вечер балета «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека и «Маленькая смерть» Иржи Килиана – это философский разговор со зрителем на языке тела и времени. Такие вечера включены в программу с целью воспитания вкуса, знакомства с тенденциями в мировом хореографическом искусстве, а не только для того, чтобы нести развлекательную функцию.

Оперный шедевр представят на сцене 27 мая: «Богема» Джузеппе Пуччини - пронзительная история о любви, молодости, нищете и суровой реальности нашей жизни. За пультом Джузеппе Акуавива (Италия), партию Мими в этот день представит Валентина Правдина (Россия).

31 мая – еще одна классика без возраста – «Лебединое озеро» П. Чайковского. Театр продолжает удивлять, для выступления в балете приглашена пара ведущих солистов из Мариинского театра – Мария Ильюшкина и Эван Капитен, за дирижерским пультом – Руслан Баймурзин. К слову, он же 23 мая представит фестиваль на новой площадке – во «Дворце Мира и Согласия».

Там вместе с симфоническим оркестром «Астана Опера» и балетной студией «Щелкунчик» будет исполнена детская хореографическая версия «Картинок с выставки» М. Мусоргского в музыкальной аранжировке А. Идрисова. Дети, классика – это абсолютно верное решение показать, что фестиваль открыт всем возрастам и всем залам.

Но вернемся в Большой зал. 4 июня на сцене – Гала-опера «Талгат Мусабаев приглашает», а повод – 25 лет артиста на оперной сцене, это будет вечер-благодарность за возможность творить, сиять и созидать. Дирижер – Ерболат Ахмедьяров. В бенефисе примут участие солисты оперной труппы и приглашенные артисты - Шенол Талынлы (тенор, Турция), Барсег Туманян (бас, Армения). 7 и 10 июня – «Жизель» А. Адана, за дирижерским пультом – Элмар Бурибаев, 10 июня к труппе присоединится приглашенная балетная пара.

13 и 14 июня в репертуар фестиваля включили «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, дирижер – Арман Уразгалиев. В первый день публика услышит приглашенного Неморино – Нурлана Бекмухамбетова, тенора из Новой Оперы (Москва). Во второй день – Адину – Стефани Крустеву-Павлову из Болгарии. Легкая, искрящаяся опера, после которой хочется улыбаться и верить в любовь.

С 19 по 21 июня на сцене - балет «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра. Дирижер вновь Арман Уразгалиев. Авангардный балет сочетает в себе средневековую атмосферу, традиционные элементы классического балета и современные техники. Достойным обрамлением хореографическим находкам станут дерзкие, красочные костюмы, созданные выдающимся кутюрье Ивом Сен-Лораном.

Большим оперным событием второй половины фестиваля станет «Аида» Джузеппе Верди в постановке выдающегося режиссера, художника-сценографа Франко Дзеффирелли. Спектакли пройдут 26, 27 и 28 июня, за дирижерским пультом – Абзал Мухитдин. В первый и третий дни Радамес – Эмади Лага, тенор из Италии, во второй день – Амнерис – Анастасия Болдырева (Россия – Италия), Амонасро – мексиканец Карлос Альмагер.

28 июня фестиваль вновь возвращается во Дворец Мира и Согласия, где камерный оркестр и солист Багдат Абильханов исполнят концерт «12 времен года» А. Вивальди, А. Пьяццоллы, Е. Подгайца.

На 1 июля запланирован Гала-балет с приглашенными звездами из Китая и Японии. 4 июля – Гала-опера Kazakh Opera Кештері «Ұлы даланың Ұлы дауысы» к 100-летию Ермека Серкебаева. На сцену выйдут артисты из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

6 июля, в День столицы, пройдет вечер современной хореографии «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека и премьера «Четыре истины – одна вечность» С. Гумара. 8 июля вниманию публики представят симфонический концерт из двух отделений. В программе будут представлены шедевры виолончельной музыки – впервые в Казахстане Caravaggio Дж. Соллимы и всеми любимый Концертштюк Т. Кажгалиева.

За пультом симфонического оркестра – Элмар Бурибаев, приглашенные солисты – известные в Европе виолончелисты Эльдар Сапараев и его молодые коллеги Батырхан Исаков и Данагуль Ажикенова из Словении. Это музыка, которую редко исполняют в Казахстане, и это отличная причина, чтобы прийти в театр.

Фестиваль завершится 11 и 12 июля оперой «Дон Карлос» Джузеппе Верди, за дирижерским пультом оба дня – главный дирижер «Астана Опера» всемирно известный маэстро А. Бурибаев. Приглашенные солисты – Филипп – Джакомо Престиа из Италии, Инквизитор – Михаил Гужов из России. 12 июля пройдет торжественное закрытие XIII театрального сезона и всего фестиваля.

В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой тоже представят разнообразную программу: 1 июня – «В театр приглашают дети» к Международному дню защиты детей. 3 июня – Grand Concert «Double reed» под управлением Абзала Мухитдина. 7 июня – «Opera Voyage» при поддержке Корейского культурного центра: солисты Студии Национальной оперы Кореи.

11 июня пройдет Оперно-симфонический концерт с солистами оперы Татьяной Вицинской, Расулом Жармагамбетовым, Алиханом Зейноллой под управлением Дж. Акуавивы. 18 июня – концерт «Бірегей тұлға» из цикла «Өнер тарландары» к 120-летию Латифа Хамиди. 7 июля – концерт фортепианных шедевров «Piano stories: от Шопена до Прокофьева» с участием Бекзата Ракымова, Санжарали Копбаев и Бейбарса Смаила.

Международный музыкальный фестиваль «Опералия-2026» охватит три площадки, шестнадцать стран, десятки артистов, которых объединит одна идея: искусство не знает границ. А если быть точнее, искусство знает границы, но всякий раз расширяет их снова и снова!