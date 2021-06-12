Аида Балаева встретилась с участниками Форума ПМКР

В Нур-Султане на площадке Международного финансового центра "Астана" состоялся неформальный Форум Президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
В Форуме приняли участие руководство Администрации Президента, Правительства, государственных органов, депутаты Парламента.
Министр информации и общественного развития Аида Балаева в ходе выступления отметила, что новое поколение государственных управленцев будет решать задачи в стремительно меняющихся условиях.
"В период пандемии мы увидели, как важно сохранить стабильность в обществе, передавая достоверную и профессиональную информацию. Мы увидели очень много фейков, было непонимание в обществе. Даже при высокой смертности люди не верили, что вирус существует, что он опасен и коварен. Конечно, здесь было важно профессионально подать информацию", - сказала министр.
Она рассказала об актуальности развития отраслевой журналистики, которая будет содействовать формированию общественного мнения, основанного на достоверной информации.
"Министерство в 2020 году приняло специальный план по развитию журналистики, который предполагает именно вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации журналистов. Мы увидели, насколько важна отраслевая журналистика. В этой связи нашим министерством уже подписаны меморандумы, проходят конкретные семинары, направленные на подготовку журналистов по различным отраслям. В первую очередь, это медицина", — рассказала министр.
Также Аида Балаева подчеркнула, что проект министерства - сайт по борьбе с фейковой информацией Stopfake.kz - ведет представитель Президентского молодежного кадрового резерва.
"В новых условиях важны главные проекты, которые могли быть стимулом и импульсом для совершенствования той или иной сферы. Поэтому, я приглашаю вас к сотрудничеству", - заключила Аида Балаева, пожелав членам Президентского молодежного кадрового резерва успехов в работе.