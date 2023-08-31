Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками

Аким Астаны на своей странице в Instagram сообщил, как решается проблема объектов, строительство которых затянулось, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

«Продолжаю на постоянной основе объезжать долгострои города. Встретился с дольщиками ЖК «Мирный дом», «Алтын булак», «Зере 2». Очень важно на таких проблемных объектах «сверять часы».

Как я ранее говорил, ситуация на долгостроях - разная. К примеру, ЖК «Мирный дом» был признан проблемным 10 лет назад, на момент передачи объекта строительство было на нулевом уровне.

По долгостроям проводится большая системная работа: как по увеличению темпов строительства, так и по инженерным сетям, приведению документации в порядок и др. В текущем году планируем завершить более 30 ЖК-долгостроев. Это порядка 4 тыс. семей-дольщиков. Часть из этих домов уже завершили.

Завершение долгостроев находится на контроле у Главы государства.

Не менее важный момент - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых жестких условиях: получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

В целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на офицресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется список недобросовестных застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков», - написал аким столицы.