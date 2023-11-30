Акимат Алматы окажет помощь в похоронах погибших при пожаре в хостеле

Акимат Алматы окажет содействие в организации погребального процесса и транспортировке тел погибших при пожаре в хостеле, в том числе в другие регионы страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Оперативно предоставлено временное жилье, организовано питание, предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь в полном объеме. По поручению акима города Ерболата Досаева акимат окажет содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест", – сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон в Алматы, включая погребальный процесс.

По вопросам организации похорон родственники погибших могут обратиться по номерам: 8-707-779-07-08, 8-777-312-08-08.

Акимат Алматы выразил искреннее соболезнованием родным и близким погибших в результате пожара.

Напомним, 30 ноября 2023 года 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле, одного из пострадавших госпитализировали.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.

49 эвакуированных постояльцев размещены во временном жилье.

В МНВО ответили, заселяли ли студентов в сгоревший хостел.