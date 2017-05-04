Актеры фильма "Стражи Галактики-2" заговорили на казахском языке
На большие экраны страны выходит блокбастер "Стражи Галактики-2", дублированный на казахский язык, передает Kazpravda.kz.
В Астане и Алматы состоялся предварительный показ картины.
Стоит отметить, что это вторая в текущем году и 19-я картина, дублированная на казахский язык с 2011 года корпоративным Фондом "Болашак".
Режиссером казахского дубляжа выступил актер театра и телевидения Шах-Мурат Ордабаев. Этот фильм стал первым самостоятельным режиссерским опытом в его карьере. В целом для режиссера картины это уже шестой фильм в проекте: ранее он испытал себя в качестве актера дубляжа, помощника режиссера.
"Я всегда стремился быть частью этого проекта. Меня не устраивало качество дубляжа на нашем телевидении и я хотел поднять дубляж на более высокий уровень, соответствующий мировым стандартам, – прокомментировал свою режиссуру Ордабаев. – При все легкости картины процесс дубляжа был не простым – в фильме присутствует ненормативная лексика, жаргон (сленг – Прим.ред.), которые нужно было перевести на казахский язык, учитывая особенности менталитета, чтобы наш зритель понял суть шутки. Поэтому приходилось искать компромиссы".
Всего в дубляже приняли участие более 35 актеров. Свои голоса главным героям подарили: Тимур Пиязов (Питер Квилл), Гүлназ Әуесбаева (Гамора), Руслан Сенкебаев (Дракс), Бауыржан Қаптағай (Малыш Грут), Ержан Жарылқасынов (Рокет), Бақытжан Жармұхамбетов (Йонду), Сауле Тұрдахунова (Небула), Боранбай Молдабаев (Стакар), Айнұр Бермұхамбетова (Аиша), Азамат Қанапия (Таллик), Шехназа Қызыханова (Мередит Квилл) и другие.
Если первый фильм о становлении семьи, то "Стражи Галактики. Часть 2/ Галактика сақшылары. 2-ші бөлім" о том, каково это – быть семьей. Один из новых персонажей в фильме – Эго, отец Питера Квилла. На эту роль создатели фильма пригласили знаменитого и легендарного Курта Рассела. Также одну из главных ролей в фильме сыграл номинант на премию Оскар, известный актер и режиссер Сильвестор Сталлоне. Среди артистов дубляжа англоязычной версии фильма можно услышать голоса таких популярных актеров, как номинант на премию Оскар Брэдли Купер (голос Енота Ракеты) и Вин Дизель (голос Грута).