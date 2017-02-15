​Актогай наращивает объемы

1148
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Актогайский ГОК – самая крупная и дорогая жемчужина в короне восточно-казахстанских предприятий группы KAZ Minerals. Общая стоимость проек­та – 2,1 млрд долларов, годовая мощность при выходе комплекса на проектные объемы – сотни тысяч тонн медного концентрата. Срок эксплуатации рудника – 50 лет.

В декабре 2015-го компания получила первую катодную медь из окисленной руды. Через год на комп­лексе начались пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды. Сейчас компания поделилась очередной новостью – трудная сульфидная руда дала первую партию товарного медного концентрата. Годовая мощность фабрики по переработке сульфидной руды – 25 млн тонн, сообщили в пресс-службе горно-металлургической компании. В 2018 году весь ГОК должен выйти на уровень 300 тыс. тонн меди в год, или 80% мощности. Вся продукция будет поступать с низкозатратных рудников открытого типа.

Как пояснили в KAZ Minerals, в первые десять лет годовой объем производства составит 90 тыс. тонн в катодном эквиваленте с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди с участка окисленной руды.

