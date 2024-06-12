Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды

Road-эстафета продолжится и в других регионах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Центральном парке Караганды областной филиал партии AMANAT и региональный филиал Молодежного крыла «Жастар Рухы» совместно провели акцию «Обменяй мусор на подарок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ РК

Как отметили в пресс-службе, 10 июня партия AMANAT запустила Road-эстафету в рамках общенациональной инициативы главы государства «Таза Қазақстан». На этой неделе сотни активистов партии и волонтеров Молодежного крыла «Жастар Рухы» очистят территорию вдоль трассы «Астана – Алматы».

Так, одним из мероприятий эстафеты стала акция «Обменяй мусор на подарок». Жители Караганды смогли обменять стеклянные, бумажные, металлические и пластиковые отходы на сувениры от молодежного крыла «Жастар Рухы».

Председатель Карагандинского областного филиала партии AMANAT Бекзат Алтынбеков и председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова призвали граждан принять активное участие в акции, напомнив, что состояние окружающей среды – это общая ответственность. Также они подчеркнули важность правильной сортировки мусора.

«Мы хотели привлечь внимание общественности к проблеме экологии в нашей стране, загрязнению природы, проявлениям вандализма. Наша цель – формирование экологической культуры среди молодежи. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин действовал активно. А собранный мусор будет отправлен на переработку», - сказала Акерке Искандерова.

В ходе акции творческая молодежь Караганды организовала концертную программу для жителей города.

Road-эстафета продолжится и в других регионах страны, добавили в комитете информации.

Ранее сообщалось, что акимат столичного района «Сарыарка» организовал акцию «Собери бутылки — получи кофе».

А с территории мавзолея Кожа Ахмета Яссауи волонтеры вывезли более 10 тонн мусора.