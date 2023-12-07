Акцию против наркотиков провели в Астане

Разъяснительную работу по профилактике наркомании среди горожан провели в столичном районе «Сарыарка». В ходе акции прохожим раздавали информационные буклеты, предупреждающие о пагубном влиянии употребления и вреде наркотических веществ, передает официальный сайт акимата Астаны.

Фото: с сайта акимата Астаны

Акцию организовал «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары».

Цель мероприятия – превентивные меры для уменьшения количества лиц, зависимых от наркотиков, состоящих на диспансерном учете, в том числе молодежи от 14 до 35 лет.

Представители Управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции, Управления по вопросам молодежной политики, сотрудники аппарата акима района «Сарыарка» и районной прокуратуры провели разъяснительную работу по профилактике наркомании в ночном клубе «Нирвана», «Стамбул» и кафе «Жаркыл».

Руководитель отдела по работе с молодежью категории NEET «Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Әлфараби Нұркенұлы отметил, что акция проходит в рамках проекта «ESIRTKIGE JOL JOQ» и направлена на предотвращение наркомании среди молодежи.